Авторы Warhammer 40,000: Rogue Trader работают над "интересными идеями", которые должны порадовать фанатов

В конце прошлого года как на ПК, так и на современных консолях появилась новая пошаговая ролевая игра от известной студии Owlcat Games, которая посвящена богатой вселенной Warhammer 40,000. Прямо сейчас разработчики работают над двумя анонсированными дополнениями к Warhammer 40,000: Rogue Trader, а помимо этого идет работа над таинственным дополнительным контентом. Представители студии в недавнем разговоре с журналистами рассказали о планах поддержки игры на 2024 год.
Как отмечается, студия Owlcat Games остается благодарной за все оставленные отзывы на Warhammer 40,000: Rogue Trader, включая негативные оценки. Фидбек от игроков позволяет разработчикам обратить внимание на проблемные участки, исправить ошибки и улучшить спорные моменты. Именно этому будут посвящены будущие обновления игры. Кроме того, команда работает над реализацией "интересных идей" для Warhammer 40,000: Rogue Trader. Что имеется под этим в виду, не сообщается, но разработчики заявляют, что они фокусируются на одном из основных элементов оригинальной игры.
В Owlcat Games признались, что Warhammer 40,000: Rogue Trader получилась значительно более масштабной, чем планировалось изначально, особенно в области детализации игрового мира и объема его истории. Тем не менее разработчики остались довольны результатом и надеются улучшить его в ближайшее время.
Даже не смотря на баги, которые весьма оперативно фиксят, игрушка вышла очень крутая. Надеюсь новый контент продолжит идею.
Вчера ток закончил.Топ игра
Я на старте поиграл 20 часов и отложил, хочу чтоб побольше патчей вышло :)
Да мягко говоря. Начал после RT в балдур играть и это жесть конечно. Почему с х10 бюджетом и 3я годавми в РД нельзя было догадаться кидать проверки всем участвующим в диалоге? Сопартийцы влезают с разговор с какой-то фигней, но не могут кинуть кубики и сказать "да он очевидно звездит" или "я шарю в истории и здесь так-то.". Зато LDHDTV+ напихали.
Да, да, ранний доступ всё ещё продолжается.
Было бы хорошо, может наконец будут работать ресурсы, фактор прибыли и полеты станут более удобными
Там дофига нераскрытых тем еще. Явно бюджета не хватило. Те же..
генокрады, с которыми в одной из колоний жесткий замес, а даже пострелять не дали. Хотя одна миссия с ними есть, но на случайной планете.
Несмотря, что игра прикольная все-таки в ней много есть недосказанности и недоработанности.
Например, ситуация после очищения агромира, типа уничтожили скрытый культ и на этом квест завершен. Ни какого суда над элитой, ни над мятежниками. Плюс в проектах выбор новых управляющих тоже непонятно как они повлияют на планету. Просто я не видел ни один ивент связаннный конкретно с той властью, которую мы выбрали.
Также в игре не чувствуется атмосфера Rogue Trader. За все время прохождения Вольеый Торговец не завоевал и не колонизировал ни одну неизвестную планету или систему, которые ещё не входили в состав имперских сил или его протектората.
Плюс непонятно зачем нужно было представлять аристократические семьи на мире столице если особо мы не можем повлиять на них.
Надеюсь разрабы все таки «учтут» подобные вопросы и с обновлениями с ДЛС доработают такие моменты а не только фокусироваться на новом контенте.