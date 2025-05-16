Авторы Warhammer 40,000: Rogue Trader рассказали про архетип Арбитес из дополнения Lex Imperialis

В предстоящем дополнении Lex Imperialis к ролевой игре Warhammer 40,000: Rogue Trader студия Owlcat Games представила новое происхождение — Арбитес, закалённых бойцов Империума, несущих службу в рядах Адептус Арбитес. Эти защитники Лекс Империалис — не просто воины, а живые орудия правосудия, привыкшие подавлять мятежи и бороться с ересью без страха и пощады.

Игроки смогут взять под командование персонажа с происхождением Арбитес, получив доступ к трём уникальным специализациям, каждая из которых открывает особый стиль игры:

Подавитель — мастер ближнего боя, сражающийся огромным щитом. Он сокрушает врагов врукопашную, игнорирует критический урон и устраняет врагов мощными таранами. Лучшее сочетание — с архетипом Воина.

Каратель — эксперт по дробовикам, использующий специальные патроны и усиливающий урон по уже раненым целям. Может управляться с двуручным оружием одной рукой. Эффективен в связке с архетипом Солдата.

Обвинитель — харизматичный судья, воздействующий на врагов словом. Он способен устрашать, накладывать штрафы и принуждать врагов к действиям через осуждение. Идеально сочетается с архетипом Офицера.

Появление Арбитес обещает добавить в игру новые тактические глубины. Теперь капитаны Вольных Торговцев могут усилить свою свиту беспощадными блюстителями порядка, использующими силу, страх и закон в борьбе за власть в Просторе Коронус.