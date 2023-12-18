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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Научная фантастика
8.4 361 оценка

Авторы Warhammer 40,000: Rogue Trader собираются выпустить еще одно крупное обновление на этой неделе

butcher69
Новости

Warhammer 40,000: Rogue Trader - это первая CRPG в сеттинге 40k, которая была запущена с прискорбным количеством ошибок, о чем упомянули многие обзорщики. Разработчики из Owlcat Games уже
выпустили крупный патч, который должен устранить самые серьезные ошибки, и пообещали, что еще один патч появится на ПК и консолях на этой неделе.

Патч 1.0.1 вышел несколько дней назад. Хотя он и не такой значительный, как крупные патчи Larian, в нем содержится несколько сотен исправлений, направленных в основном на устранение ошибок и повышение стабильности.

Следующий патч должен выйти 21 или 22 декабря на PS5, и Owlcat утверждает, что он будет направлен на "устранение еще нескольких сотен проблем, сфокусированных на финальных актах игры".

7
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Prestоn

Все равно игра хорошая получилась. Не такая душная как предыдущие.

2
Nematoda97

А у меня прямо противоположное) патфайндеры очень динамичные, здесь один бой я вел около 50 минут а в среднем минут 5-15. В итоге я теперь боюсь здесь в сражения вступать, очень долгие. Пока ты накинешь уязвимость, пока накинешь ещё 3 какие нить ерунды, пока персонаж выстрелит секунд 30 проходит, а это один из 6. Но я не критикую, в плане ролевой игры она такая же отличная. Можно преданного Императора отыгрывать, можно еретика, в общем это как всегда круто. Но бои прям душат.

0
Kypощyп

Мне кажется душнота там только из-за крестовых походов, что игру намеренно растягивают. Но и если их выключить, то часть хорошего контента потеряешь(за лича так точно). Я из-за этих всратых крестовых походов на нервах два раза игру забрасывал так игру ни разу и не закончив, не смотря на все достоинства сюжета.

0
No_No

Значит полноценно поиграю в январе. Начало понравилось, посмотрим что дальше

0
Xndr DeKoz

Только если январь 25 года)

1
No_No Xndr DeKoz

никуда не тороплюсь. до сих пор киберпук не прошёл до конца, хотя купил на первой неделе выхода. )

0
Лобо

Хоть в игре и присутствуют баги игра мне нравится. (Разве что жаль что классов маловато)

0
Kypощyп

Хочу купить, но не буду. Когда можно будет стать нормальным хаоситом, тогда и куплю игру.

0
NedmeS

Ребята конечно молодцы, выпустили альфа версию под видом полноценной игры, купили отзывы в стиме, получили наплыв игроков и теперь седят в пене и чинят. Хотя могли бы выпустить в раннем доступе и спокой без негатива доделать до полностью рабочей версии, как минимум которую можно пройти от начала до конца.

-8
Prestоn

Откуда инфа что они купили отзывы в стиме?

1
NedmeS Prestоn

Беларусы с ixbt говорили об этом, да и достаточно посмотреть как с 96% рейтинг укатали до 75% и он продолжает ползти вниз, поверить в это несложно.

-4
Prestоn NedmeS

Я смотрел этот ролик. Там буквально говорится, что "нам это сказал один парень, имя его конечно же не скажем, просто поверьте на слово". Стыдно на такое вестись.

-2
Kypощyп NedmeS

Это ты про тех, которых множество раз на откровенном звиздеже ловили-то? Крайне сомнительный у тебя источники информации.

0
NedmeS Prestоn

Тут не вопрос веры, достаточно смотреть динаку снижения % положительных отзывов и сделать выводы.

1