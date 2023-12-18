Авторы Warhammer 40,000: Rogue Trader собираются выпустить еще одно крупное обновление на этой неделе

Warhammer 40,000: Rogue Trader - это первая CRPG в сеттинге 40k, которая была запущена с прискорбным количеством ошибок, о чем упомянули многие обзорщики. Разработчики из Owlcat Games уже
выпустили крупный патч, который должен устранить самые серьезные ошибки, и пообещали, что еще один патч появится на ПК и консолях на этой неделе.
Патч 1.0.1 вышел несколько дней назад. Хотя он и не такой значительный, как крупные патчи Larian, в нем содержится несколько сотен исправлений, направленных в основном на устранение ошибок и повышение стабильности.
Следующий патч должен выйти 21 или 22 декабря на PS5, и Owlcat утверждает, что он будет направлен на "устранение еще нескольких сотен проблем, сфокусированных на финальных актах игры".
Все равно игра хорошая получилась. Не такая душная как предыдущие.
А у меня прямо противоположное) патфайндеры очень динамичные, здесь один бой я вел около 50 минут а в среднем минут 5-15. В итоге я теперь боюсь здесь в сражения вступать, очень долгие. Пока ты накинешь уязвимость, пока накинешь ещё 3 какие нить ерунды, пока персонаж выстрелит секунд 30 проходит, а это один из 6. Но я не критикую, в плане ролевой игры она такая же отличная. Можно преданного Императора отыгрывать, можно еретика, в общем это как всегда круто. Но бои прям душат.
Мне кажется душнота там только из-за крестовых походов, что игру намеренно растягивают. Но и если их выключить, то часть хорошего контента потеряешь(за лича так точно). Я из-за этих всратых крестовых походов на нервах два раза игру забрасывал так игру ни разу и не закончив, не смотря на все достоинства сюжета.
Значит полноценно поиграю в январе. Начало понравилось, посмотрим что дальше
Только если январь 25 года)
никуда не тороплюсь. до сих пор киберпук не прошёл до конца, хотя купил на первой неделе выхода. )
Хоть в игре и присутствуют баги игра мне нравится. (Разве что жаль что классов маловато)
Хочу купить, но не буду. Когда можно будет стать нормальным хаоситом, тогда и куплю игру.
Ребята конечно молодцы, выпустили альфа версию под видом полноценной игры, купили отзывы в стиме, получили наплыв игроков и теперь седят в пене и чинят. Хотя могли бы выпустить в раннем доступе и спокой без негатива доделать до полностью рабочей версии, как минимум которую можно пройти от начала до конца.
Откуда инфа что они купили отзывы в стиме?
Беларусы с ixbt говорили об этом, да и достаточно посмотреть как с 96% рейтинг укатали до 75% и он продолжает ползти вниз, поверить в это несложно.
Я смотрел этот ролик. Там буквально говорится, что "нам это сказал один парень, имя его конечно же не скажем, просто поверьте на слово". Стыдно на такое вестись.
Это ты про тех, которых множество раз на откровенном звиздеже ловили-то? Крайне сомнительный у тебя источники информации.
Тут не вопрос веры, достаточно смотреть динаку снижения % положительных отзывов и сделать выводы.