Бета-версия Warhammer 40,000: Rogue Trader со множеством улучшений теперь доступна

Бета-версия CRPG Warhammer 40k Rogue Trader уже доступна для игроков на ПК (Windows и Mac) через Steam и GOG.
В этой бете будет много контента. Игроки смогут сыграть не только в Пролог, но и в Акты 1, 2 и 3. Было уточнено, что все это будет в некотором состоянии "предфинального качества", но в зависимости от того, как вы захотите играть, контента будет на 60-80 часов.
Несмотря на наличие нескольких вариантов, игроки смогут создать своего персонажа с нуля. С помощью доступных опций, связанных с внешним видом, родным миром, профессией, а также триумфами и самыми темными часами персонажа, вы сможете полностью поместить себя в мир Warhammer 40K Rogue Trader. Принятые вами решения изменят не только внешний вид вашего персонажа, ваша Карьера будет влиять на типы доступного вам оружия, здесь же можно определить и ваши способности.
После первой главы игроки столкнутся в Комморраге, Темном городе. Для этого визита в Комморраг у вас также будет компаньон для сражения в виде космического волка Ульфара. Бета содержит обновленный геймплей и визуальное оформление комического боя. Визуал и геймплей были полностью переработаны на основе отзывов, полученных во время альфа-теста.
Будет доступно два уровня сложности, но это всего лишь пресеты, так что можно будет точечно настраивать различные аспекты сложности, как это было с прошлыми играми студии Pathfinder.
Получить доступ к бете Warhammer 40,000: Rogue Trader можно оформив предзаказ на официальном сайте студии.
Блин, надеюсь кто-то Бету выложит на торрент. Я в Альфу играл и если не брать в рассчёт некоторые моменты связанные с Космо-Боями, Торговлей и Колониями, то игра выйдет очень хорошей. Руки прям чешутся снова сыграть.
Создатели фархаммер умеют только трейлеры делать, а игры разучились или не хотят. Мне очень понравилась и много раз проходил: Down of War, Dark Crusade, Soulstorm, так же не плох и Space Marine, жду вторую часть. Все остальное непонятно для кого делают и кто в это играет.
Эту игру для любителей рпг и тех кто знаком с настолкой? Ну так, к слову.
Надо начать с того КТО делает эту игру. Студия, подарившая две потрясающих игры серии Pathfinder, вполне может выдать такую же потрясающую игру по ВХ. Жанр тактической РПГ отлично подходит для реализации тонн лора.
У них отличная игра выйдет.
Ну если сказать о пошаговом Battlesector, то на максимальном режиме (еще чуть выкрутив 1 ползунок сложности в настраиваевом) играется довольно неплохо. А так, я вообще пропускаю все последние игры, но тут совсем другой случай, не сомневайся, попробуй. Если знаком с D&D настольной системой то быстро вольешься.
Да, я о том же. Даже опробовав альфу, я прям понял, что будет нечто очень классное.