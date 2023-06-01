Бета-версия Warhammer 40,000: Rogue Trader со множеством улучшений теперь доступна ©

Бета-версия CRPG Warhammer 40k Rogue Trader уже доступна для игроков на ПК (Windows и Mac) через Steam и GOG.

В этой бете будет много контента. Игроки смогут сыграть не только в Пролог, но и в Акты 1, 2 и 3. Было уточнено, что все это будет в некотором состоянии "предфинального качества", но в зависимости от того, как вы захотите играть, контента будет на 60-80 часов.

Несмотря на наличие нескольких вариантов, игроки смогут создать своего персонажа с нуля. С помощью доступных опций, связанных с внешним видом, родным миром, профессией, а также триумфами и самыми темными часами персонажа, вы сможете полностью поместить себя в мир Warhammer 40K Rogue Trader. Принятые вами решения изменят не только внешний вид вашего персонажа, ваша Карьера будет влиять на типы доступного вам оружия, здесь же можно определить и ваши способности.

После первой главы игроки столкнутся в Комморраге, Темном городе. Для этого визита в Комморраг у вас также будет компаньон для сражения в виде космического волка Ульфара. Бета содержит обновленный геймплей и визуальное оформление комического боя. Визуал и геймплей были полностью переработаны на основе отзывов, полученных во время альфа-теста.



Будет доступно два уровня сложности, но это всего лишь пресеты, так что можно будет точечно настраивать различные аспекты сложности, как это было с прошлыми играми студии Pathfinder.

Получить доступ к бете Warhammer 40,000: Rogue Trader можно оформив предзаказ на официальном сайте студии.