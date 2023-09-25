Благодаря проведенным тестам, Warhammer 40,000: Rogue Trader не понадобится релиз в раннем доступе ©

Учитывая, что inXile и Obsidian отказались от жанра cRPG, по крайней мере, на время, а их следующие проекты ориентированы на экшене от первого лица, Owlcat, безусловно, является самой опытной студией после Larian. Их Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous были очень хорошо приняты.

С Warhammer 40K Rogue Trader студия собирается выпустить первую cRPG, события которой происходит в мрачной вселенной, созданной Games Workshop. В преддверии предстоящего релиза wccftech побеседовали с Александром Мишулиным, креативным директором Owlcat Games. В беседе обсуждались такие темы, как учет отзывов сообщества, полученных в ходе бета-тестирования, создание более разнообразных романов и благодарность Larian за роль Baldur's Gate 3 в развитии жанра cRPG. Еще был задан вопрос о том, выйдет ли игра в раннем доступе или планируется сразу полноценный запуск. Мишулин ответил, что благодаря альфа/бета тестам, ранний доступ не понадобится.

Мы не рассматриваем модель раннего доступа для Warhammer 40K: Rogue Trader. На наш взгляд, предыдущие тесты, проведенные с игроками, купившими Founder's Packs, позволили нам получить достаточно отзывов и улучшить игру до такой степени, что она уже готова.

Мишулин также сообщил, что механика Rogue Trader будет не такой максимально приближенной к настолке, как это было с Pathfinder, поскольку в настолке прогрессия была не такой длинной и система не очень богата абилками, спеллами и т.п.

Конечно. На самом деле подход к адаптации разный. В двух играх Pathfinder мы стремились максимально приблизиться к настольным правилам, в то время как в Rogue Trader мы в основном черпали вдохновение из настольных правил.



Навыки примерно одинаковы. Некоторые способности имеют схожие названия, но вся механика внутри - наша собственная, и одна из причин этого заключается в том, что мы должны иметь очень длинную прогрессию для персонажей. Система Rogue Trader не очень богата способностями, заклинаниями и прочим, поэтому нам пришлось добавить больше элементов, чтобы обеспечить больше возможностей для развития персонажей и больше синергии между разными персонажами. Так что подход к этим играм разный.