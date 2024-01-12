CRPG по Warhammer открыла дискуссию о путях добра и зла: правильные поступки не должны приводить к лучшим наградам

В мрачной тьме далекого будущего за добро не награждают, и многие считают, что так должно быть и в играх.
Обычно разработчики вознаграждают игроков за то, что они делают правильный выбор - с точки зрения морали - и облегчают им жизнь, осыпая их предметами, прибавками к статам и другими вещами, дающие им преимущество в игре. Это не относится к недавно вышедшей CRPG Rogue Trader, как недавно выяснил один недовольный благодетель.
В своем сообщении на форумах Steam он объясняет, что, несмотря на то, что изо всех сил старается быть хорошим - или настолько хорошим, насколько это возможно, учитывая, что он, по его словам, "колониальный фашистский офицер религиозно-фашистской империи", - Rogue Trader не ценит его усилий.
Игра наказывает вас негативными последствиями и даже постоянными дебаффами на персонаже, если вы пытаетесь быть МИНИМАЛЬНО хорошим. Она никогда не показывает последствия моих решений "хорошего мальчика", если только это не плохие последствия.
Это вызвало дискуссию о хороших и плохих решениях в играх и о том, стоит ли придерживаться высоких моральных принципов, чтобы получить лучшие награды и более легкий опыт. Судя по комментариям, многие считают, что это должно усложнять игру.
Другой пользователь утверждает, что получение наград за правильные поступки - "огромная проблема" в ролевых играх, так как это может привести к тому, что игроки будут выбирать хороший вариант по неправильным причинам, добавляя, что это просто не отражает реальный мир:
В реальной жизни в большинстве случаев вы не получаете парадов и волшебных мечей за то, что поступаете правильно, и это не всегда легко.
И они далеко не единственные, кто так думает. Другой пишет:
Я думаю, что большее количество игр должно превращать хорошую дорогу в трудную. Зло эгоистично, оно приносит пользу себе и делает вещи проще. Добро требует жертв, отказа от чего-то ради общего блага.
Еще один пользователь также считает, что в играх хороший моральный выбор должен быть "более требовательным с точки зрения механики", но в обмен на это "более полезным с точки зрения повествования".
Конечно, есть и такие ролевые игры, в которых вам не дадут бесплатно стать хорошим парнем, например The Witcher 3, Vampyr и ролевая игра 2016 года Tyranny от Obsidian, но они скорее исключение, чем правило. Изменится ли эта тенденция в будущем, пока неизвестно.
Если откинуть всякую чушь, а посмотреть на вопрос с реальной точки зрения, то думаю нет смысла спорить, что комп игры в современном мире занимают огромную нишу в жизни детей и подростков и во многом влияют на формирование у них психики и отношения к жизни. Хочется или нет, но если в играх их начнут поощрять за плохие поступки или облегчать им прохождение, а за хорошие вещи наоборот усложнят..то будет как с Собакой Павлова в скором времени, пусть частично, но это отразится на психике и будет неосознанно влиять на поступке в жизни.
Сейчас бы ребёнку играть в CRPG по вархаммеру.
как раз вот вопрос философский и все зависит от того как человек может абстрагироваться между реальной жизнью и виртуальной или нет. Если нет, то лучше не злоупотреблять с компьютерными играми ( если что это про этого недоумевающего пользователя)
Тогда в большинстве случаев будут выбирать плохие поступки, ради наград. Добрые поступки должны вознаграждать, допустим, поселенцы поселения поблагодарили, что их спасли, и дали дары виде наград, шмотки, артефакт который даётся за хорошие поступки.
Если смотреть на вопрос с реальной точки зрения, то награду стоит давать логичными последствиями, а не только разными плюшками. Ну спас ты еретика, а дальше что? Он станет монстром, хаос получит его душу, и он убьет немало твоего экипажа.
Игра не должна награждать за простое бытие добрым\плохим, она должна еще учить думать.
В реале можно наблюдать и обратную ситуацию, когда ребёнок который привык, что ему за "хороший поступок" дают "награду", начинает вести себя как неадеват, когда этого не происходит в реальности. Да и в играх тоже, в общем-то.
"Колониальный фашистский офицер религиозно-фашистской империи" - и сразу понятно, что написала это снежинка твиттерская, и какие решения чел принял. Спас пару сотен и обрек на вечные мучения души миллиардов и еще неизвестно сколько, тк у него теперь под боком демонический мир, который никаким оружием не истребить. Это например.
Такие люди редко используют мозг по назначению.