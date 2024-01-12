CRPG по Warhammer открыла дискуссию о путях добра и зла: правильные поступки не должны приводить к лучшим наградам

В мрачной тьме далекого будущего за добро не награждают, и многие считают, что так должно быть и в играх.



Обычно разработчики вознаграждают игроков за то, что они делают правильный выбор - с точки зрения морали - и облегчают им жизнь, осыпая их предметами, прибавками к статам и другими вещами, дающие им преимущество в игре. Это не относится к недавно вышедшей CRPG Rogue Trader, как недавно выяснил один недовольный благодетель.

В своем сообщении на форумах Steam он объясняет, что, несмотря на то, что изо всех сил старается быть хорошим - или настолько хорошим, насколько это возможно, учитывая, что он, по его словам, "колониальный фашистский офицер религиозно-фашистской империи", - Rogue Trader не ценит его усилий.

Игра наказывает вас негативными последствиями и даже постоянными дебаффами на персонаже, если вы пытаетесь быть МИНИМАЛЬНО хорошим. Она никогда не показывает последствия моих решений "хорошего мальчика", если только это не плохие последствия.

Это вызвало дискуссию о хороших и плохих решениях в играх и о том, стоит ли придерживаться высоких моральных принципов, чтобы получить лучшие награды и более легкий опыт. Судя по комментариям, многие считают, что это должно усложнять игру.



Другой пользователь утверждает, что получение наград за правильные поступки - "огромная проблема" в ролевых играх, так как это может привести к тому, что игроки будут выбирать хороший вариант по неправильным причинам, добавляя, что это просто не отражает реальный мир:

В реальной жизни в большинстве случаев вы не получаете парадов и волшебных мечей за то, что поступаете правильно, и это не всегда легко.

И они далеко не единственные, кто так думает. Другой пишет:

Я думаю, что большее количество игр должно превращать хорошую дорогу в трудную. Зло эгоистично, оно приносит пользу себе и делает вещи проще. Добро требует жертв, отказа от чего-то ради общего блага.

Еще один пользователь также считает, что в играх хороший моральный выбор должен быть "более требовательным с точки зрения механики", но в обмен на это "более полезным с точки зрения повествования".



Конечно, есть и такие ролевые игры, в которых вам не дадут бесплатно стать хорошим парнем, например The Witcher 3, Vampyr и ролевая игра 2016 года Tyranny от Obsidian, но они скорее исключение, чем правило. Изменится ли эта тенденция в будущем, пока неизвестно.