DLC The Infinite Museion для Rogue Trader превратит плоть в металл - новая система имплантов изменит саму природу героя

Warhammer 40,000: Rogue Trader готовится к одному из самых радикальных обновлений в рамках DLC The Infinite Museion. Студия Owlcat Games добавляет полноценную систему аугментаций, которая позволяет буквально заменить человеческое тело кибернетическими имплантами — и превратить персонажа в ходячую боевую машину.

Новая механика будет доступна через отдельный отсек корабля — Сектор Бионика. Там два новых специалиста, Генетор Ферренц и Вивисектор Мартинакс, займутся установкой имплантов и фактически конкурируют за влияние на Лорда-капитана. Уже сама подача намекает: это не просто улучшения, а полноценная «био-индустриальная» система развития персонажа.

Игрокам обещают более сотни аугментов, распределённых по всему Простору Коронус. Они занимают отдельные слоты тела — от головы до конечностей и внутренних органов. Почти каждый имплант даёт мощные бонусы, но одновременно накладывает серьёзные ограничения. Это создаёт любопытный баланс: усиление почти всегда означает компромисс.

Особенно интересно выглядит привязка к мировоззрению персонажей. Некоторые спутники, вроде сестры Ардженты, просто откажутся от «еретических» модификаций, что добавляет системе неожиданную ролевую глубину.

Отдельный слой механики — параметр «феррум санктум». Чем больше кибернетики установлено, тем ближе герой становится к состоянию «священной машины». Это усиливает одни способности, но делает уязвимым к другим типам урона. Получается своеобразная эволюция в духе вселенной Warhammer: сила всегда идёт рука об руку с деградацией человечности.

Дополняет систему гальванизация — временный перегруз имплантов ради мощных боевых эффектов с последующими штрафами. В сумме Warhammer 40,000: Rogue Trader ещё сильнее уходит в сторону сложной тактики и билдостроения, где игрок буквально собирает персонажа как оружие — и платит за каждое усиление своей стабильностью.