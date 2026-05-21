DLC The Infinite Museion для Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет в июне

Во время сегодняшней презентации Warhammer 2026 Skulls Showcase издатель и разработчик Owlcat Games подтвердил, что третье DLC для Warhammer 40,000: Rogue Trader, «The Infinite Museion», выйдет 11 июня 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

В DLC «The Infinite Museion» для Rogue Trader мы погрузимся в секретное хранилище, созданное не кем иным, как Тразином Бесконечным. Древний Повелитель Некронов одержим династией фон Валанциус, и нам предстоит решить, «сорвем ли мы или выполним его планы».

Кроме того, Эогунн Фебрус, Генетор Экстремис Адептус Механикус, присоединяется к нашей свите в качестве нового компаньона, поскольку его вечный Поиск Знаний приводит к пересечению наших путей.

Помимо своего «непревзойденного мастерства в искусстве аугметики и методах интеграции имплантатов с плотью», Эогунн использует гальванический элемент для управления Движущей Силой, «истощая источники энергии и используя её для перезарядки элементов вооружения своих воинов, одновременно защищая их божественные творения выстрелами из собственного магического оружия».

По мере исследования хранилища и взаимодействия с технологиями некронов мы также получим представление о его «теневом прошлом».