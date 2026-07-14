Для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло крупное исправление с починкой ачивок и баланса

Студия Owlcat Games выпустила свежий патч под номером 1.6.1.511 для своей научно-фантастической ролевой игры. Обновление уже доступно пользователям персональных компьютеров, а на домашних консолях оно появится в течение ближайших 48 часов. Главной задачей апдейта стало устранение накопившихся багов в умениях новых классов, исправление работы интерфейса, а также починка сломанных достижений, которые раньше физически не могли открыться у игроков.

В рамках исправления игровых механик разработчики полностью ликвидировали неприятный баг, из-за которого прибывающие на поле боя вражеские подкрепления получали полный иммунитет к одиночному урону до своего первого хода. Скорректировали баланс способностей Танцора смерти и Ассассина, наладили отображение математических формул в описании навыков и исправили поведение Тразина Несметного, который больше не будет применять скарабеев контроля разума на Лорде-капитане. Кроме того, создатели починили код достижения «Убей ксеноса!» (Kill the Xenos!), которое из-за банальной опечатки в скрипте никогда не засчитывалось пользователям.

Визуальная и повествовательная части патча принесли порцию улучшений для недавнего сюжетного расширения The Infinite Museion. Авторы добавили новые маркеры заданий, исправили отображение портретов в финальных слайдах эпилогов и внедрили дополнительную порцию текстовых реакций для компаньона Эоганна. Аниматоры обновили кат-сцены с солдатами Крига, улучшили поведение персонажей в Клетке и исправили баг, из-за которого лазерные винтовки полностью теряли свои текстуры и становились невидимыми сразу после гибели их владельцев в бою.