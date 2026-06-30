Для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло обновление с новыми эпилогами

Отечественная студия Owlcat Games официально выпустила патч под номером 1.6.1.493 для своей партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader. Свежий апдейт в основном сфокусирован на полировке контента и исправлении критических ошибок, накопившихся с момента релиза последних расширений.

А главным нововведением этого обновления стало добавление целого ряда совершенно новых вариантов финальных слайдов в эпилоге игры. Вместе с этим авторы серьезно переработали и улучшили старые концовки, которые напрямую связаны с прохождением недавнего третьего сюжетного дополнения Infinite Museion. Теперь история Лорда-капитана при взаимодействии с контентом из коллекции Тразина Бесконечного будет отражаться в финале гораздо логичнее и подробнее.

Помимо корректировки финальных слайдов, программисты исправили множество багов во всех главах сюжетной кампании, мешавших корректному завершению некоторых квестов. Разработчики починили зависающие слухи, наладили стабильность работы способностей компаньонов и устранили вылеты при переходах между космическими секторами. Патч уже доступен для скачивания на персональных компьютерах во всех цифровых сервисах, включая Steam и Epic Games Store.

В данный момент обновление 1.6.1.493 распространяется только на ПК, однако разработчики обещают выпустить его на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в самое ближайшее время. Кроме того, сейчас на игру действует крупная скидка в размере 60% в рамках традиционной летней распродажи Steam.