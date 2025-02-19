F1 24, Warhammer 40,000: Rogue Trader и Watch Dogs: Legion пополнят Game Pass до конца февраля

Вчера в Game Pass появилась Avowed от Obsidian Entertainment для Xbox Series X/S, ПК и «облака». Microsoft не останавливается на этом и объявила о трех новых играх для подписки. Уже 20 февраля F1 24 станет доступна для подписчиков Game Pass Ultimate, PC Game Pass и EA Play. В этот же день в сервис добавят Warhammer 40,000: Rogue Trader на Xbox Series X/S, ПК и «облако».
А 25 февраля подписчики смогут сыграть в Watch Dogs: Legion, где игрокам предстоит собирать команду хакеров в антиутопичном Лондоне.
Но вместе с пополнением несколько игр покинут Game Pass 28 февраля. Подписчики могут купить их со скидкой 20%.
- F1 22 (консоль и ПК) EA Play
- Gris (облако, консоль и ПК)
- Maneater (облако, консоль и ПК)
- PAW Patrol World (облако, консоль и ПК)
- Space Engineers (облако, консоль и ПК)
- Warhammer 40,000: Boltgun (облако, консоль и ПК)
- Wo Long Fallen Dynasty (облако, консоль и ПК)
- Yakuza 3 Remastered (облако, консоль и ПК)
- Yakuza 4 Remastered (облако, консоль и ПК)
Наконец-то формулу 1 добавили. Для меня, как для фаната, прекрасная новость!
Надеюсь разрабам Rogue Trader хорошее бабло за GP отвалили. Заслужили чуваки.
WD👍 // Mikhail Tsyganov