F1 24, Warhammer 40,000: Rogue Trader и Watch Dogs: Legion пополнят Game Pass до конца февраля

Вчера в Game Pass появилась Avowed от Obsidian Entertainment для Xbox Series X/S, ПК и «облака». Microsoft не останавливается на этом и объявила о трех новых играх для подписки. Уже 20 февраля F1 24 станет доступна для подписчиков Game Pass Ultimate, PC Game Pass и EA Play. В этот же день в сервис добавят Warhammer 40,000: Rogue Trader на Xbox Series X/S, ПК и «облако».

А 25 февраля подписчики смогут сыграть в Watch Dogs: Legion, где игрокам предстоит собирать команду хакеров в антиутопичном Лондоне.

Но вместе с пополнением несколько игр покинут Game Pass 28 февраля. Подписчики могут купить их со скидкой 20%.