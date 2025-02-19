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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.9 1 673 оценки

F1 24, Warhammer 40,000: Rogue Trader и Watch Dogs: Legion пополнят Game Pass до конца февраля

butcher69
Новости

Вчера в Game Pass появилась Avowed от Obsidian Entertainment для Xbox Series X/S, ПК и «облака». Microsoft не останавливается на этом и объявила о трех новых играх для подписки. Уже 20 февраля F1 24 станет доступна для подписчиков Game Pass Ultimate, PC Game Pass и EA Play. В этот же день в сервис добавят Warhammer 40,000: Rogue Trader на Xbox Series X/S, ПК и «облако».

А 25 февраля подписчики смогут сыграть в Watch Dogs: Legion, где игрокам предстоит собирать команду хакеров в антиутопичном Лондоне.

Но вместе с пополнением несколько игр покинут Game Pass 28 февраля. Подписчики могут купить их со скидкой 20%.

  • F1 22 (консоль и ПК) EA Play
  • Gris (облако, консоль и ПК)
  • Maneater (облако, консоль и ПК)
  • PAW Patrol World (облако, консоль и ПК)
  • Space Engineers (облако, консоль и ПК)
  • Warhammer 40,000: Boltgun (облако, консоль и ПК)
  • Wo Long Fallen Dynasty (облако, консоль и ПК)
  • Yakuza 3 Remastered (облако, консоль и ПК)
  • Yakuza 4 Remastered (облако, консоль и ПК)
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
211186

Наконец-то формулу 1 добавили. Для меня, как для фаната, прекрасная новость!

3
digitalkid

Надеюсь разрабам Rogue Trader хорошее бабло за GP отвалили. Заслужили чуваки.

3
Пользователь ВКонтакте

WD👍 // Mikhail Tsyganov

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