Геймплейный трейлер Warhammer 40,000 Rogue Trader посвящен компаньонам ©

Owlcat Games выложили новый геймплейный трейлер компьютерной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Поскольку вы будете исследовать тайны Коронуса не в одиночку, познакомьтесь со спутниками, которые помогут вам создать и защитить процветающий торговый протекторат: от таинственных псайкеров до святейших воинов Бога-Императора. Внимательно изучите их досье - там много важнейшей информации.

А при желании можно будет взять с собой друга в кооперативном режиме. Этот режим будет доступен на ПК уже на старте, а на консолях появится чуть позже.