Геймплейный трейлер Warhammer 40,000 Rogue Trader посвящен компаньонам, подтвержден кооперативный режим

Owlcat Games выложили новый геймплейный трейлер компьютерной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader.
Поскольку вы будете исследовать тайны Коронуса не в одиночку, познакомьтесь со спутниками, которые помогут вам создать и защитить процветающий торговый протекторат: от таинственных псайкеров до святейших воинов Бога-Императора. Внимательно изучите их досье - там много важнейшей информации.
А при желании можно будет взять с собой друга в кооперативном режиме, о котором разработчики только что объявили. Этот режим будет доступен на ПК уже на старте, а на консолях появится чуть позже.
цветовая палитра конечно, такое себе
За Бога-Императора, пацаны! Смоем еретиков с лица галактики!
Вопрос к знатокам, она выйдет сразу на всех платформах или консоли опять опрокинут на хз какое время?
Точных данных нет, но вероятно, ПК в приоритете, а консольные версии, как и прошлые игры студии, выпустят позже. ПФ1, например, полностью доступен на Свиче, а ПФ2 - только через облако. Если больших проблем не будет - выпустят в этом году.
Что-то слабо вписывается в стилистику и атмосферу Вселенной с такими мультяшными цветами. Возможно, вытянут тактическими возможностями, но пока от ролика восторга нет.
Думаю тут виноват движок все же в прошлых играх такое же было
в ПФ1 да, но во втором графика и цвета вроде атмосферней выглядели. А тут совсем кислотно - как бы им не занизили оценки на фоне выхода крупнобюджетных хитов по Вахе.
Ну посмотрим какая будет на релизе.может подправят?Ну в любом случае думаю игра будет интересной все же это первая игра по вархаммеру которая является не линейной.(тотал вар не в счет)