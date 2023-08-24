Глава Owlcat Games о Baldur's Gate 3: "Larian Studios проделала отличную работу, привлекая еще больше людей к CRPG" ©

Александр Мишулин, креативный директор Owlcat Games, студии, которая подарила нам отличные cRPG по настолкам, такие как Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous и работает сейчас над Warhammer 40,000: Rogue Trader, выразил свою признательность Larian Studios за то, что те вдохнули вторую жизнь в довольно нишевый жанр компьютерных ролевых игр, тем самым привлекая еще больше людей к жанру и возрождая к нему страсть.

Успех Baldur's Gate 3 очень обнадеживает. Larian Studios проделала отличную работу, и в результате она привлекает еще больше людей к жанру CRPG и возрождает страсть к нему. В идеале, когда все эти игроки наконец закончат Baldur's Gate 3 [смеется], они будут еще больше готовы погрузиться в Rogue Trader.

В настоящее время Warhammer 40K: Rogue Trader находится в стадии закрытого бета-тестирования для игроков, оформивших предварительный заказ, и будет выпущена "в ближайшее время" на ПК. А пока, вы можете посмотреть новый геймплейный трейлер, посвященный компаньонам.

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