Глава Owlcat Games о Baldur's Gate 3: "Larian Studios проделала отличную работу, привлекая еще больше людей к CRPG"

Александр Мишулин, креативный директор Owlcat Games, студии, которая подарила нам отличные cRPG по настолкам, такие как Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous и работает сейчас над Warhammer 40,000: Rogue Trader, выразил свою признательность Larian Studios за то, что те вдохнули вторую жизнь в довольно нишевый жанр компьютерных ролевых игр, тем самым привлекая еще больше людей к жанру и возрождая к нему страсть.
Успех Baldur's Gate 3 очень обнадеживает. Larian Studios проделала отличную работу, и в результате она привлекает еще больше людей к жанру CRPG и возрождает страсть к нему. В идеале, когда все эти игроки наконец закончат Baldur's Gate 3 [смеется], они будут еще больше готовы погрузиться в Rogue Trader.
В настоящее время Warhammer 40K: Rogue Trader находится в стадии закрытого бета-тестирования для игроков, оформивших предварительный заказ, и будет выпущена "в ближайшее время" на ПК. А пока, вы можете посмотреть новый геймплейный трейлер, посвященный компаньонам.
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DnD замонал если честно, сделайте уже кто нибудь ремейк фолла2
Ну, Совокотики тоже молодцы, оба Патфаиндера в целом тоже получились довольно крепкими РПГ играми, с множеством выборов и последствиями... не такими конечно глобальными и не всегда заметными как в Калитке, но как по мне это вторая студия после Ларианов, которая еще помнит что такое вапше жанр РПГ и за что его любили