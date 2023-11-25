на главную
об игре
Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
7.6 114 оценок

GOG предлагает две бесплатные игры в подарок при покупке ролевой игры Warhammer 40K: Rogue Trader

butcher69
Новости

RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader, очередная разработка студии Owlcat Games, известной по серии Pathfinder, обещает стать одной из самых интересных премьер конца этого года. Магазин видеоигр GOG объявил о приятной для игроков акции.

Те, кто приобретет Warhammer 40,000: Rogue Trader на этом сайте в течение первой недели с момента премьеры, получат две игры в подарок:

Оба продукта являются пошаговыми стратегическими играми, но сильно отличаются по своей тематике. Rites of War создана по образцу серии Panzer General и позволяет играть в войну на оперативном уровне. Chaos Gate, напротив, ориентирована на мелкие стычки, в которых мы управляем небольшим отрядом космических пехотинцев.

Напомним, что Warhammer 40,000: Rogue Trader выходит для ПК и консолей Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5, а релиз запланирован на 7 декабря этого года.

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Mad_cloud

Мотивация хорошая

2
Victor Dukoff

ЕМНИП, минимум одну из них точно раздавали, если не обе.

0
jax baron

Лучше бы Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters давали бы+ в гог бы занесли

Лучше бы Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters

-1