Хотфикс 1.4.1.217 для Warhammer 40,000: Rogue Trader устраняет сбои, зависания и ошибки компаньонов

Компания Owlcat Games выпустила патч 1.4.1.217 для Warhammer 40,000: Rogue Trader, устраняющее ряд серьёзных ошибок и проблем со стабильностью. Ключевые исправления включают устранение серьёзных задержек, связанных со скрытыми компаньонами-фамильярами, предотвращение сбоев во время битвы с поражённым когитатором и исправление проблем, из-за которых Соломорн не мог присоединиться к отряду или потерять своё снаряжение. Обновление также устраняет проблемы, блокирующие прогресс в таких локациях, как Комморра и Киава Гамма, а также улучшает видимость компаньонов в ключевых сюжетных сценах.

Дополнительные улучшения касаются визуальных сбоев, ошибок диалогов, механики смены специализаций и проблем с загрузкой. В частности, игроки без соответствующего дополнения больше не будут видеть задание Соломорна в своём журнале, а также исправлена специфическая ошибка с личным заданием Джей, приводившая к софт-локу. Игроки консолей могут ожидать выхода аналогичного патча в течение 24–48 часов.

Полное описание патча доступно по ссылке.