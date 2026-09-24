История Warhammer 40,000: Rogue Trader завершится в декабре с выходом последнего дополнения Processional of the Damned

Студия Owlcat объявила, что история Warhammer 40,000: Rogue Trader завершится в декабре этого года с выходом последнего дополнения для игры.

Эта cRPG вышла в декабре 2023 года и по праву считается одной из лучших видеоигр во вселенной Warhammer 40,000. Качество сценария, проработка персонажей и повествования помогли студии Owlcat выйти на новый уровень, а коммерческий успех проекта привел к разработке ещё одной cRPG по этой вселенной — горячо ожидаемой Dark Heresy.

Однако прежде чем выйдет Dark Heresy, Owlcat поставит точку в истории Rogue Trader (спустя три года после релиза), выпустив дополнение Processional of the Damned («Шествие проклятых»). Оно добавит новую сюжетную линию, спутника, игровой архетип, новых врагов, элементы игрового процесса, снаряжение и многое другое.

Как и три предыдущих дополнения, Processional of the Damned будет полностью интегрировано в основную игру, добавляя новые задания по ходу сюжета. Вот официальное описание от Owlcat:

В качестве спутника можно будет нанять Стеллу — хрупкую на вид девушку, воспитанную Экклезиархией и обладающую мощными псайкерскими способностями. Несмотря на то, что она является несанкционированным псайкером, в ее ордене к ней относятся как к чуду, сотворенному самим Богом-Императором. Будучи проводником Его воли, она проявляет свою нестабильную силу, проливая кровавые слезы, а на ее фарфорово-белой коже появляются трещины. В бою она испускает разрушительную волну психических вспышек, нанося урон по площади всем, кто находится рядом. Хотя она способна в некоторой степени контролировать свои силы, истончение Завесы и мощь Варпа означают, что она никогда не сможет полностью избавиться от угрозы гибели и безумия. Только игрокам решать, превратить ли Стеллу в живое оружие, сделать её своим другом и союзником или же вместе с ней погрузиться в пучину безумия.

В состав дополнения войдёт новый архетип — ориентированный на ближний бой «Зелот» (Zealot), специализирующийся на том, чтобы забивать врагов насмерть. Также появится новая механика «Безумие», затрагивающая всех спутников, и новые противники из рядов Заклятых врагов (Arch Enemy) и эльдари.