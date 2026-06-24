Космический масштаб: тираж Warhammer 40,000: Rogue Trader превысил 2 миллиона копий

Студия Owlcat Games объявила, что продажи ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader превысили 2 миллиона копий на ПК и консолях. Авторы выразили огромную благодарность комьюнити за поддержку, подчеркнув, что этот значимый рубеж был бы невозможен без фанатов.

Главным сюрпризом стал анонс первого выпуска игры на физических носителях. В сотрудничестве с компанией Silver Lining разработчики подготовят специальное дисковое издание, которое получило официальное название Voidfarer Edition.

Вся текстовая составляющая масштабного космического приключения, включая диалоги и интерфейс, полностью переведена на русский язык. Узнать больше подробностей о наполнении физического издания и открыть специальную страницу можно здесь.

Выход дисковой версии Voidfarer Edition запланирован на октябрь 2026 года. Издание появится одновременно на консолях текущего поколения PlayStation 5 и на Nintendo Switch 2.