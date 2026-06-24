Космический масштаб: тираж Warhammer 40,000: Rogue Trader превысил 2 миллиона копий

Студия Owlcat Games объявила, что продажи ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader превысили 2 миллиона копий на ПК и консолях. Авторы выразили огромную благодарность комьюнити за поддержку, подчеркнув, что этот значимый рубеж был бы невозможен без фанатов.
Главным сюрпризом стал анонс первого выпуска игры на физических носителях. В сотрудничестве с компанией Silver Lining разработчики подготовят специальное дисковое издание, которое получило официальное название Voidfarer Edition.
Вся текстовая составляющая масштабного космического приключения, включая диалоги и интерфейс, полностью переведена на русский язык. Узнать больше подробностей о наполнении физического издания и открыть специальную страницу можно здесь.
Выход дисковой версии Voidfarer Edition запланирован на октябрь 2026 года. Издание появится одновременно на консолях текущего поколения PlayStation 5 и на Nintendo Switch 2.
Сделали качественную игру, а мы проголосовали за это деньгами
Кто-то хочет побыстрее перекрыть новость об их провале с нах*р никому не сдавшимся лаунчером?
PS. И снова нам сс*т в уши... Текст игры не переведен на русский целиком. В частности реплики персонажей в бою, их комментарии при нажатии на персонажа и при прохождении проверок - не переведены вообще ни на какой язык. Их проговаривают на английском, но нигде не пишут. А я, к примеру, хотел бы знать что там кряхтел космодесантник-Аврора перед смертью.
Надеюсь, без онлайн-активации?
Ну хоть не 40к.
Ну че, совокоты, баблишко на тестировщиков будем тратить? А то все игры патчат годами.... Печально это.