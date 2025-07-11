"Крутейший новый визуал", багфиксы и новый контент: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышел крупный патч

Студия Owlcat Games выпустила масштабное обновление для дополнения Lex Imperialis к ролевой игре Warhammer 40,000: Rogue Trader. Патч добавляет новые предметы, портреты, диалоги, улучшает сюжетные элементы и исправляет технические проблемы. Одним из главных нововведений стал «крутейший визуал», на который особенно акцентировали внимание разработчики.
Одно из самых заметных изменений — миссия с Соломоном теперь стартует значительно раньше, уже в начале второй главы. Также игроки получили новые варианты портретов для персонажей происхождения Арбитратора, теперь с возможностью надеть шлем.
Помимо этого, были добавлены дополнительные реакции NPC и новые реплики по различным локациям DLC. Разработчики также внесли нарративные правки и улучшения в сюжет, улучшили визуальные эффекты, исправили вылеты, баги, фризы и ошибки локализации.
Обновление уже доступно на ПК и весит 1,7 ГБ. Версия для консолей выйдет в ближайшие дни.
Круто. Хотя позавчера только прошел за догматика на уровне Бесстрашном и Мрачной Тьме. И теперь не знаю стоит ли заново сейчас проходить?
Там еще 2 длс новых впереди должно выйти. Лучше их сначала, если хочешь заново перепройти
Только они выйдут в июнь-сентябрь 2026 года вроде
Я просто за прохождение открыл кучу достижений + я всегда проходил только за схизматика и догматика. а еретика вообще не брал.
когда-нибудья к ней вернусь и уж тогда то смогу пройти полностью...
На следующий год поддержку с длц подтвердили так что еще долго ждать пока выйдут все длц и патчи.
ну так и я не тороплюсь))
Не могу заставить себя допройти её, слишком сильно душит боями, буквально каждые несколько метров бои. Которые зачастую сделаны просто так.
Я её дропнул на где то седьмом бою наверное, чисто не потому что было сложно, просто надоело ждать пока толпа ботиков походит. У меня три чела в отряде блин, их почти враги не дамажат но вот стоять, ждать эти ходы пока утырок перебежит десять раз и один раз пукнет из пушки, ужас какой то
Да жесть, а потом когда у тебя 6 персов будет это вообще караул) я где-то часов 40 наиграл и не выдержал. По той же причине дропнул пачфайндер2, правда на сотом часу, ну и там можно было реалтайм боевку включить.
пасфайдер пару раз прошёл, но не на оч высокой сложности, чисто не понимал почти что происходит на экране, просто челы там дрались, враги лопались в фарш и иногда хилил только
Круть! Как раз начал перепроходить и отложил на пару недель когда фиксы начали через день выпускать.
Когда нибудь я заставлю себя ее пройти. Пока что все попытки заканчивались на втором акте, становиться скучно и я бросаю...