"Крутейший новый визуал", багфиксы и новый контент: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышел крупный патч

Студия Owlcat Games выпустила масштабное обновление для дополнения Lex Imperialis к ролевой игре Warhammer 40,000: Rogue Trader. Патч добавляет новые предметы, портреты, диалоги, улучшает сюжетные элементы и исправляет технические проблемы. Одним из главных нововведений стал «крутейший визуал», на который особенно акцентировали внимание разработчики.

Одно из самых заметных изменений — миссия с Соломоном теперь стартует значительно раньше, уже в начале второй главы. Также игроки получили новые варианты портретов для персонажей происхождения Арбитратора, теперь с возможностью надеть шлем.

Помимо этого, были добавлены дополнительные реакции NPC и новые реплики по различным локациям DLC. Разработчики также внесли нарративные правки и улучшения в сюжет, улучшили визуальные эффекты, исправили вылеты, баги, фризы и ошибки локализации.

Обновление уже доступно на ПК и весит 1,7 ГБ. Версия для консолей выйдет в ближайшие дни.