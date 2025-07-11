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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.9 1 938 оценок

"Крутейший новый визуал", багфиксы и новый контент: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышел крупный патч

butcher69 butcher69

Студия Owlcat Games выпустила масштабное обновление для дополнения Lex Imperialis к ролевой игре Warhammer 40,000: Rogue Trader. Патч добавляет новые предметы, портреты, диалоги, улучшает сюжетные элементы и исправляет технические проблемы. Одним из главных нововведений стал «крутейший визуал», на который особенно акцентировали внимание разработчики.

Одно из самых заметных изменений — миссия с Соломоном теперь стартует значительно раньше, уже в начале второй главы. Также игроки получили новые варианты портретов для персонажей происхождения Арбитратора, теперь с возможностью надеть шлем.

Помимо этого, были добавлены дополнительные реакции NPC и новые реплики по различным локациям DLC. Разработчики также внесли нарративные правки и улучшения в сюжет, улучшили визуальные эффекты, исправили вылеты, баги, фризы и ошибки локализации.

Обновление уже доступно на ПК и весит 1,7 ГБ. Версия для консолей выйдет в ближайшие дни.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Space marine286

Круто. Хотя позавчера только прошел за догматика на уровне Бесстрашном и Мрачной Тьме. И теперь не знаю стоит ли заново сейчас проходить?

Stalker608

Там еще 2 длс новых впереди должно выйти. Лучше их сначала, если хочешь заново перепройти

Space marine286 Stalker608

Только они выйдут в июнь-сентябрь 2026 года вроде

Space marine286 Stalker608

Я просто за прохождение открыл кучу достижений + я всегда проходил только за схизматика и догматика. а еретика вообще не брал.

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нитгитлистер

когда-нибудья к ней вернусь и уж тогда то смогу пройти полностью...

DronaMashina

На следующий год поддержку с длц подтвердили так что еще долго ждать пока выйдут все длц и патчи.

нитгитлистер DronaMashina

ну так и я не тороплюсь))

Dark1994

Не могу заставить себя допройти её, слишком сильно душит боями, буквально каждые несколько метров бои. Которые зачастую сделаны просто так.

Fallen space knight

Я её дропнул на где то седьмом бою наверное, чисто не потому что было сложно, просто надоело ждать пока толпа ботиков походит. У меня три чела в отряде блин, их почти враги не дамажат но вот стоять, ждать эти ходы пока утырок перебежит десять раз и один раз пукнет из пушки, ужас какой то

Dark1994 Fallen space knight

Да жесть, а потом когда у тебя 6 персов будет это вообще караул) я где-то часов 40 наиграл и не выдержал. По той же причине дропнул пачфайндер2, правда на сотом часу, ну и там можно было реалтайм боевку включить.

Fallen space knight Dark1994

пасфайдер пару раз прошёл, но не на оч высокой сложности, чисто не понимал почти что происходит на экране, просто челы там дрались, враги лопались в фарш и иногда хилил только

digitalkid

Круть! Как раз начал перепроходить и отложил на пару недель когда фиксы начали через день выпускать.

Сережаа

Когда нибудь я заставлю себя ее пройти. Пока что все попытки заканчивались на втором акте, становиться скучно и я бросаю...