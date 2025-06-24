Lex Imperialis: масштабное дополнение для Warhammer 40,000: Rogue Trader уже доступно

Owlcat Games представила второе сюжетное дополнение для Warhammer 40,000: Rogue Trader — Lex Imperialis. За 599 рублей в Steam и VK Play игрокам открывается около 15 часов нового контента.
В центре внимания — Имперский закон и загадки дома фон Валанциус на фоне Великой жатвы, сбора десятины Империи. В DLC появляется новая фракция — Адептус Арбитес, представители которой помогут погрузиться в расследование.
Игровой процесс дополнен уникальными фамильярами, включая киберорла и кибермастифа. Главным нововведением стал спутник — офицер Арбитес Соломон Антар, строгий хранитель порядка и возможный романтический интерес.
Вместе с дополнением вышло обновление 1.4.0, которое добавило щиты с новыми талантами, улучшило катсцены, озвучку и устранило баги, сделав игру еще более увлекательной.
Абеляр, вели кормчему запускать все двигатели на полную мощность. Мы выдвигаемся в очередное приключение по Простору Коронус.
"Игрокам открывается около 15 часов нового контента" читаю как "игроки уже могут перепройти 100 часов старого контента и получить 15 бонусных"
так как будет новый спутник, вполне себе и старый контент будет разбавлен новыми вставками
Странный конечно будет вопрос, но чем эти арбитрес отличаются от обычной инквизиции?
вот тебе цитатка с интернетика: "Арбитрес - это правоохранители, их задача - бдительно следить за тем, чтобы жизнь соответствовала Имперскому Кредо. Работа Инквизиторов заключается в борьбе с врагами Империума в масштабах, выходящих за рамки стандартной войны. Они выявляют культы, изгоняют демонов, манипулируют ксеносами, на уровне гораздо более сложном и масштабном, чем арбитрес."
Всё равно как-то не очень понятна принципиальная разница. Что те полицаи, что эти полицаи
арбитресы нужны для соблюдения "лекс империалис" то есть законов империи но самое главное это сбор десятины.