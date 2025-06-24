Lex Imperialis: масштабное дополнение для Warhammer 40,000: Rogue Trader уже доступно

Owlcat Games представила второе сюжетное дополнение для Warhammer 40,000: Rogue Trader — Lex Imperialis. За 599 рублей в Steam и VK Play игрокам открывается около 15 часов нового контента.

В центре внимания — Имперский закон и загадки дома фон Валанциус на фоне Великой жатвы, сбора десятины Империи. В DLC появляется новая фракция — Адептус Арбитес, представители которой помогут погрузиться в расследование.

Игровой процесс дополнен уникальными фамильярами, включая киберорла и кибермастифа. Главным нововведением стал спутник — офицер Арбитес Соломон Антар, строгий хранитель порядка и возможный романтический интерес.

Вместе с дополнением вышло обновление 1.4.0, которое добавило щиты с новыми талантами, улучшило катсцены, озвучку и устранило баги, сделав игру еще более увлекательной.