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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.8 1 527 оценок

Новое обновление Warhammer 40,000: Rogue Trader приносит кооператив на консоли, новые катсцены и многое другое

monk70
Новости

Owlcat Games отмечает первую годовщину Warhammer 40,000: Rogue Trader особым образом. Прежде всего, это комплексное обновление до версии 1.3, которое также учитывает множество отзывов от сообщества и приводит к различным изменениям.

В частности, версия 1.3, крупнейшее обновление для игры на сегодняшний день с общим количеством более 1000 видимых и внутренних изменений, содержит следующие основные нововведения:

  • Новые кат-сцены и значительные улучшения нескольких старых кат-сцен;
  • Множество новых предметов;
  • Ребаланс очков убеждения (станет проще добиться успеха с убеждением, предоставляя игрокам больше свободы для ролевой игры без необходимости выбирать определённый вариант для получения механических преимуществ);
  • Новая озвучка (особенно в диалогах с Кибеллой и шутках компаньонов, в которых участвует Кибелла);
  • Улучшение и пересмотр таблиц добычи в Актах I и II, чтобы сделать разработку предметов более интересной и разнообразной;
  • Значительные улучшения французской и немецкой локализации;
  • Несколько новых Силовых мечей, разбросанных по всей игре;
  • Обновления и улучшения событий колонизации;
  • Ротация зон Великого Стратега;
  • Обновлённые модели персонажей для Хайнрикса и Абеляра.

Что ещё важнее для игроков на консолях, так это то, что патч наконец-то интегрирует кооперативный режим на этих платформах. Теперь вы можете объединиться с пятью друзьями. Оптимизации для PlayStation 5 Pro также включены.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Сотонеющий tichka

о шикарно. Может теперь это будет чуть чуть играбельно. В релизную версию я кое как осилил до космодесантника и дропнул.

1
Space marine286

Отличная новость. Хотя буду надеяться, что они дополнят 4 и 5 главы (в плане квестовых цепочек, изучение новых систем, планет и т.д.)

1
Rey4rtRO

Катсцены в играх Совокотов как особый вид извращенства.

Обновлённые модели персонажей для Хайнрикса и Абеляра.

А вот за это лайк. Старик это заслужил.

0