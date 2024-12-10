Новое обновление Warhammer 40,000: Rogue Trader приносит кооператив на консоли, новые катсцены и многое другое

Owlcat Games отмечает первую годовщину Warhammer 40,000: Rogue Trader особым образом. Прежде всего, это комплексное обновление до версии 1.3, которое также учитывает множество отзывов от сообщества и приводит к различным изменениям.
В частности, версия 1.3, крупнейшее обновление для игры на сегодняшний день с общим количеством более 1000 видимых и внутренних изменений, содержит следующие основные нововведения:
- Новые кат-сцены и значительные улучшения нескольких старых кат-сцен;
- Множество новых предметов;
- Ребаланс очков убеждения (станет проще добиться успеха с убеждением, предоставляя игрокам больше свободы для ролевой игры без необходимости выбирать определённый вариант для получения механических преимуществ);
- Новая озвучка (особенно в диалогах с Кибеллой и шутках компаньонов, в которых участвует Кибелла);
- Улучшение и пересмотр таблиц добычи в Актах I и II, чтобы сделать разработку предметов более интересной и разнообразной;
- Значительные улучшения французской и немецкой локализации;
- Несколько новых Силовых мечей, разбросанных по всей игре;
- Обновления и улучшения событий колонизации;
- Ротация зон Великого Стратега;
- Обновлённые модели персонажей для Хайнрикса и Абеляра.
Что ещё важнее для игроков на консолях, так это то, что патч наконец-то интегрирует кооперативный режим на этих платформах. Теперь вы можете объединиться с пятью друзьями. Оптимизации для PlayStation 5 Pro также включены.
о шикарно. Может теперь это будет чуть чуть играбельно. В релизную версию я кое как осилил до космодесантника и дропнул.
Отличная новость. Хотя буду надеяться, что они дополнят 4 и 5 главы (в плане квестовых цепочек, изучение новых систем, планет и т.д.)
Катсцены в играх Совокотов как особый вид извращенства.
А вот за это лайк. Старик это заслужил.