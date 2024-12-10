Новое обновление Warhammer 40,000: Rogue Trader приносит кооператив на консоли, новые катсцены и многое другое

Owlcat Games отмечает первую годовщину Warhammer 40,000: Rogue Trader особым образом. Прежде всего, это комплексное обновление до версии 1.3, которое также учитывает множество отзывов от сообщества и приводит к различным изменениям.

В частности, версия 1.3, крупнейшее обновление для игры на сегодняшний день с общим количеством более 1000 видимых и внутренних изменений, содержит следующие основные нововведения:

Новые кат-сцены и значительные улучшения нескольких старых кат-сцен;

Множество новых предметов;

Ребаланс очков убеждения (станет проще добиться успеха с убеждением, предоставляя игрокам больше свободы для ролевой игры без необходимости выбирать определённый вариант для получения механических преимуществ);

Новая озвучка (особенно в диалогах с Кибеллой и шутках компаньонов, в которых участвует Кибелла);

Улучшение и пересмотр таблиц добычи в Актах I и II, чтобы сделать разработку предметов более интересной и разнообразной;

Значительные улучшения французской и немецкой локализации;

Несколько новых Силовых мечей, разбросанных по всей игре;

Обновления и улучшения событий колонизации;

Ротация зон Великого Стратега;

Обновлённые модели персонажей для Хайнрикса и Абеляра.

Что ещё важнее для игроков на консолях, так это то, что патч наконец-то интегрирует кооперативный режим на этих платформах. Теперь вы можете объединиться с пятью друзьями. Оптимизации для PlayStation 5 Pro также включены.