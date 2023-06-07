Новый блог Warhammer 40K: Rogue Trader посвящен Космическому волку Ульфару ©

В небольшом блоге студия Owlcat Games рассказала о Космическом десантнике Ульфаре - грозном представителе ордена Космических волков, который будет одним из ваших попутчиков в предстоящей cRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Враги Империума многочислены и ужасающи, но среди защитников его есть те, кому неведом страх. Те, из чьих душ он был вытравлен суровыми испытаниями, искусной гипноподготовкой, десятилетиями тренировок и незыблемой преданностью Императору. Облаченные в керамит и адамантий, вооруженные лучшим оружием Человечества, ступают они гордо, и в их огромных, генетически усовершенствованных телах течет кровь от крови самого Императора. Космические Десантники несут свое бдение.



От Ордена к Ордену культура, обычаи и облик Космических Десантников разнятся. Одни боевые братства немногочисленны и малоизвестны, другие - неисчислимы и ведут свою историю от времен Великого Крестового Похода. Но мало кто сможет тягаться в славе с Космическими Волками - яростными и гордыми сынами Лемана Русса, кровожадными охотниками с мира Фенрис. Как предки их выходили на дреккарах в суровое Мировое Море, чтобы бить кракенов и морских дрейков, так сегодня выходят они в море пустоты, чтобы сражаться с мерзкими и богохульными врагами Всеотца.



Они идут тропой охоты. Гневный Ульфар вступил на нее много десятилетий назад, и кровавый след тянется за ним с той поры. С победным воем вступает он в каждую схватку без страха, ведь нет страха смерти для того, чью сагу будут с почтением петь братья в Зале Великого Волка. Его буйный нрав и юношескую тягу к славе и хвастовству не остудили годы походов. Его громкий смех вселяет счастье в сердца обычных смертных, а суровый рык обращает в ужас. Его память крепко, словно челюсти волка, держит сагу о каждом боевом брате и каждом его подвиге.



Но сейчас братья его потеряны. Гордые Волки не вернулись с охоты, и неведомо, живы ли они или пируют со Всеотцом в его чертоге. Но Ульфар узнает, ибо таков он - неостановим, упрям, ведом инстинктом. Если потребуется, он пронесется кровавым бураном по всему Простору Коронус, но отыщет свою стаю. Пустота содрогнется в испуге, услышав его боевой клич, и вернет упрямому Ульфару братьев его!



За Всеотца!

Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет на ПК и консолях, оформившие предзаказ могут уже сейчас опробовать недавно вышедшую бета-версию.