Новый ролик ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader демонстрирует создание портрета Вольного торговца ©

Сегодня разработчик Owlcat Games поделился новым таймлапс-роликом, который посвящен созданию портрета Вольного торговца для предстоящей компьютерной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Наши художники долго работали над этим портретом, и он потребовал множества доработок и изменений. Но результат того стоил - теперь вы можете проникнуться духом аристократии Империума. А в игре вы можете выбрать благородное происхождение и для своего лорда-капитана.

Warhammer 40,000: Rogue Trader находится в разработке для ПК и консолей. Дата выхода пока не объявлена, но Founder's Packs предоставляет доступ к предстоящей бете для ПК.