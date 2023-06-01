Новый трейлер Warhammer 40k: Rogue Trader демонстрирует свободу выбора во время запуска закрытого бета-тестирования ©

Сегодня Owlcat Games преодолела важную веху для своей грядущей ролевой игры Warhammer 40k: Rogue Trader, запустив закрытое бета-тестирование. Чтобы отпраздновать это, команда выпустила новый трейлер, показывающий очень интересный аспект, то, как выбор игрока радикально меняет ход игры. Простое изменение в том, как вы представляетесь, превращает квест из расследования в гораздо более интенсивное взаимодействие.

Закрытая бета-версия предоставляет гораздо больше контента по сравнению с альфа-версией и включает в себя пролог и первые три главы игры. Подробнее об этом можно прочитать в нашей специальной статье. Он будет оставаться активным до тех пор, пока игра окончательно не выйдет. При этом прогресс не будет перенесен в полную игру.

Warhammer 40k: Rogue Trader выходит на ПК, PS4 и Xbox One.