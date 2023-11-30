Официальный видеогайд по наземной боевой системе ролевой игры Warhammer 40000: Rogue Trader

Первая и долгожданная cRPG, действие которой происходит во вселенной Warhammer 40K, выходит ровно через неделю!
Warhammer 40K: Rogue Trader выходит на PC и консолях 7 декабря 2023 года, и чтобы подготовить игроков к предстоящему путешествию, разработчик Owlcat Games делится специальным видео, наземной боевой системе в игре.
Наши решения будут иметь значение, лорд-капитан: проявлять милосердие или презрение к подданным, хранить верность Богу-Императору или вступать в союз с врагами человечества. Каждое решение и каждый поступок, даже при создании персонажа, меняет внутриигровой открытый мир и тех, кто его населяет.
Соберите свою команду - свита праведных героев, извращенных псайкеров и вероломных ксеносов готова последовать за вами во тьму между звезд. Они дадут вам совет, помогут в бою и позволят накопить еще больше сил. Взамен вы сможете провести их через их собственные путешествия, навсегда изменив их судьбы.
Warhammer 40,000: Rogue Trader выходит на PlayStation 5, Xbox Series S/X и Windows PC через Steam, GOG и Epic Games Store 7 декабря 2023 года.
Заманчиво. Наверное самая ожидаемая для меня игра в ближайшее время.
тоже ее жду, но на днях поиграл и как то охладел, я все понимаю, для таких игр графика на 5 месте, но это уровень где-то 2006-2008г, так еще и все как то размыто, заблюрено, минуту моргал, думал у меня что то с глазами, постановка сцен тоже на уровне 2005г, а может это из за контраста с BG3 так, надеюсь сюжет, боевка, диалоги вывезут
ну тут да, скорее важнее для меня мир, разнообразие, погружение в атмосферу, графон это хорошо, но я в и в дварф фортресс с удовольствием играю :)
псайкеры сильно извращенные?
наполфёдора