Официальный видеогайд по наземной боевой системе ролевой игры Warhammer 40000: Rogue Trader

Первая и долгожданная cRPG, действие которой происходит во вселенной Warhammer 40K, выходит ровно через неделю!

Warhammer 40K: Rogue Trader выходит на PC и консолях 7 декабря 2023 года, и чтобы подготовить игроков к предстоящему путешествию, разработчик Owlcat Games делится специальным видео, наземной боевой системе в игре.

Наши решения будут иметь значение, лорд-капитан: проявлять милосердие или презрение к подданным, хранить верность Богу-Императору или вступать в союз с врагами человечества. Каждое решение и каждый поступок, даже при создании персонажа, меняет внутриигровой открытый мир и тех, кто его населяет.

Соберите свою команду - свита праведных героев, извращенных псайкеров и вероломных ксеносов готова последовать за вами во тьму между звезд. Они дадут вам совет, помогут в бою и позволят накопить еще больше сил. Взамен вы сможете провести их через их собственные путешествия, навсегда изменив их судьбы.

Warhammer 40,000: Rogue Trader выходит на PlayStation 5, Xbox Series S/X и Windows PC через Steam, GOG и Epic Games Store 7 декабря 2023 года.