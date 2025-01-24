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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.9 1 627 оценок

Owlcat Games хочет узнать, какое "DLC мечты" вы бы хотели в Warhammer 40,000: Rogue Trader

Procy_on
Новости

Owlcat Games регулярно проводят опросы среди сообщества, чтобы сделать свои игры еще лучше. На этот раз разработчик приглашает вас принять участие в опросе о "DLC мечты". Подобный опрос уже проводился для Pathfinder, теперь же пришло время спросить то же самое для Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Как выглядело бы идеальное для вас DLC, если бы мы решили продолжить их делать? Расскажите нам об этом, пройдя опрос "DLC мечты"!

Опрос затрагивает такие темы как место, персонажей и врагов из вселенной 40к, которые вы бы хотели увидеть в Rogue Trader. Последний вопрос касается конкретного направления в DLC, будь то продолжение сюжета основной компании или режим roguelike.

Опрос доступен по этой ссылке.

10
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
shurasick876

сделать уникальные классы, а не сборную солянку для каждого перса. Сделать боёвку как в х-ком.

5
Аристов--Черный
Owlcat Games регулярно проводят опросы среди сообщества, чтобы сделать свои игры еще лучше.

Неплохой способ сэкономить на фокус-группах. Мнение аудитории конечно стоило бы знать, но делать нужно то, что ты(как автор) считаешь нужным для своего творения. Потакать толпе - удел корпораций, торгующих продуктом, а не авторов интересных миров. Многие компании сегодня мечутся из крайности в крайность, пытаясь угодить всем, теряя в процессе внимание всех и утрачивая единое направление игрового мира.

4
DishonestLythronax

Ага, отличный опрос, спасибо.

3
coffee_break

через впн/прокси открывается только.

2
Anglerfish

Видать, мнение россиян им не интересно. Занятные ребята.

0
Пользователь ВКонтакте

Добавить ру озвучку // Александр Требушевский

2
Space marine286

Опрос в принципе нормальный, но мне не очень понравилось где были вопросы позволяющие выбирать только по 5 ответов. Просто указанные хотелки в принципе можно воплотить в будущих длс и расширение основной компании равномерно.

2
Stalker608

претензия скорей не к содержанию, а форме. не считаю норм ситуацию когда надо еще года 2 ждать чтобы сыграть в завершенную игру. ладно было бы, если самих длс было много и они раз в пол-года выходили, но тут каждое длс ждешь по 8 месяцев.

1
Кей Овальд

Под названием "законченное издание".

1
kojut

Длц, добавляющее геймплей в этот симулятор экселевский таблиц

1
Rograx

Автопрокачку тимейтов можно?

0
Alex Row

с русской озвучкой

0
Mr Merlegant

Больше озвучки и мень замороченного текста, да написано все хорошо но поучитесь в повествование и глубину у Лариан

Побольше анимаций и актерской игры, а что читать тонны текста по мелочными вроде бы моментам - часто люто душно

-13
PanKotovsky

С текстом у них все в порядке, на погружение работает как надо, как хорошую книгу читаешь.

Им бы с богомерзкого юнити свалить, потому как в Вахе должны быть пафосные анимированные сцены на движке аля БГ3.

И с прокачкой уже угомониться. Больше - не значит лучше.

4