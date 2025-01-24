Owlcat Games хочет узнать, какое "DLC мечты" вы бы хотели в Warhammer 40,000: Rogue Trader

Owlcat Games регулярно проводят опросы среди сообщества, чтобы сделать свои игры еще лучше. На этот раз разработчик приглашает вас принять участие в опросе о "DLC мечты". Подобный опрос уже проводился для Pathfinder, теперь же пришло время спросить то же самое для Warhammer 40,000: Rogue Trader.
Как выглядело бы идеальное для вас DLC, если бы мы решили продолжить их делать? Расскажите нам об этом, пройдя опрос "DLC мечты"!
Опрос затрагивает такие темы как место, персонажей и врагов из вселенной 40к, которые вы бы хотели увидеть в Rogue Trader. Последний вопрос касается конкретного направления в DLC, будь то продолжение сюжета основной компании или режим roguelike.
Опрос доступен по этой ссылке.
сделать уникальные классы, а не сборную солянку для каждого перса. Сделать боёвку как в х-ком.
Неплохой способ сэкономить на фокус-группах. Мнение аудитории конечно стоило бы знать, но делать нужно то, что ты(как автор) считаешь нужным для своего творения. Потакать толпе - удел корпораций, торгующих продуктом, а не авторов интересных миров. Многие компании сегодня мечутся из крайности в крайность, пытаясь угодить всем, теряя в процессе внимание всех и утрачивая единое направление игрового мира.
Ага, отличный опрос, спасибо.
через впн/прокси открывается только.
Видать, мнение россиян им не интересно. Занятные ребята.
Добавить ру озвучку // Александр Требушевский
Опрос в принципе нормальный, но мне не очень понравилось где были вопросы позволяющие выбирать только по 5 ответов. Просто указанные хотелки в принципе можно воплотить в будущих длс и расширение основной компании равномерно.
претензия скорей не к содержанию, а форме. не считаю норм ситуацию когда надо еще года 2 ждать чтобы сыграть в завершенную игру. ладно было бы, если самих длс было много и они раз в пол-года выходили, но тут каждое длс ждешь по 8 месяцев.
Под названием "законченное издание".
Длц, добавляющее геймплей в этот симулятор экселевский таблиц
Автопрокачку тимейтов можно?
с русской озвучкой
Больше озвучки и мень замороченного текста, да написано все хорошо но поучитесь в повествование и глубину у Лариан
Побольше анимаций и актерской игры, а что читать тонны текста по мелочными вроде бы моментам - часто люто душно
С текстом у них все в порядке, на погружение работает как надо, как хорошую книгу читаешь.
Им бы с богомерзкого юнити свалить, потому как в Вахе должны быть пафосные анимированные сцены на движке аля БГ3.
И с прокачкой уже угомониться. Больше - не значит лучше.