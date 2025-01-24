Owlcat Games хочет узнать, какое "DLC мечты" вы бы хотели в Warhammer 40,000: Rogue Trader

Owlcat Games регулярно проводят опросы среди сообщества, чтобы сделать свои игры еще лучше. На этот раз разработчик приглашает вас принять участие в опросе о "DLC мечты". Подобный опрос уже проводился для Pathfinder, теперь же пришло время спросить то же самое для Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Как выглядело бы идеальное для вас DLC, если бы мы решили продолжить их делать? Расскажите нам об этом, пройдя опрос "DLC мечты"!

Опрос затрагивает такие темы как место, персонажей и врагов из вселенной 40к, которые вы бы хотели увидеть в Rogue Trader. Последний вопрос касается конкретного направления в DLC, будь то продолжение сюжета основной компании или режим roguelike.

Опрос доступен по этой ссылке.