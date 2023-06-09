Owlcat Games хочет знать ваше мнение о бете Warhammer 40,000: Rogue Trader ©

Недавно стала доступна бета-версия ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader (для тех, кто оформил предзаказ) которая получила значительное кол-во улучшений по сравнению с альфой, имея к тому же помимо пролога три акта кампании. Теперь студия Owlcat Games хочет узнать ваше мнение о бете. Ссылку на опрос можно найти в главном меню бета-версии.

Ваш корабельный Мастер Вокса перехватил еще одну передачу! В ней говорится, что те Вольные Торговцы, которые уже владеют бета-версией, уже могут поделиться своими впечатлениями о игре Warhammer 40,000: Rogue Trader и принять участие в опросе! Ваш отзыв очень важен для нас и он может кардинально повлиять на игру.

Обратите внимание, что опрос продлится до 15 июня.