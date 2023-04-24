Owlcat Games поделилась инфографикой и выводами на основе отзывов игроков альфы Warhammer 40,000: Rogue Trader ©

Некоторое время назад Owlcat Games провели обширный опрос по альфа-версии Warhammer 40,000: Rogue Trader, с помощью которого были собраны впечатления и предложения о том, как сделать игру лучше. И теперь разработчики поделились некоторыми интересными цифрами и выводами, а также решениями, которые были приняли на основе этих отзывов.

Мы немного забежим вперед и скажем, что, судя по вашей реакции, похоже, что мы на правильном пути. Но это не значит, что мы собираемся останавливаться на достигнутом - у нас впереди еще много работы, чтобы сделать игру по-настоящему великой!

Разработчики подчеркивают, что здесь не будет рассматриваться каждый вопрос, иначе содержание этой статьи могло бы заполнить целую книгу - это лишь основные моменты.

Общая оценка

В опросе приняло участие 521 человек, которые в среднем оценили игру на 4,35 балла из 5! Это довольно вдохновляющий результат для альфы, и в Owlcat хотят выразить искреннюю благодарность каждому из вас за столь высокую оценку работы команды, даже когда многие аспекты игры были далеки от завершения.

Районы и атмосфера

Большинству игроков (более 87%) понравилось, как в игре передан мрачный тон Warhammer 40,000.

Будучи сами поклонниками вселенной Warhammer 40,000, мы были очень рады услышать это, поскольку считаем, что очень важно правильно передать атмосферу. Но всегда есть место для улучшения! Именно поэтому мы обратились к вашим открытым комментариям:

Некоторые игроки, даже те, кто положительно оценил атмосферу, считали, что многие места слишком блестящие и яркие и им не хватает мрачной темноты Warhammer 40,000. Так что эти комментарии были приняты близко к сердцу, и сейчас команда усердно работает над тем, чтобы добавить в игру нужное количество безнадежности и отчаяния.

Некоторые респонденты также отметили, что в некоторых областях не хватает перенаселенности и многолюдности, которыми славится вселенная.

Мы понимаем, насколько это важно, и хотя технические ограничения не позволяют нам иметь тысячи NPC на экране одновременно, наши программисты работают над тем, чтобы значительно увеличить максимальное количество объектов, которые могут присутствовать на одном экране, по сравнению с нашими предыдущими играми.

Вот некоторые из предварительных результатов:

Компаньоны

Все компаньоны были оценены по шкале от 1 до 5, исходя из общего впечатления, повествования и полезности с точки зрения игрового процесса. Почти все они получили оценку выше 4 из 5, что разработчики считают довольно похвальным результатом.

Компаньонами с самыми высокими оценками стали Аргента (4,6) и Паскаль (4,3).

Только Идира (3,7) и Дже (3,6) не дотянули до 4-балльной планки.

Хотя они не так уж сильно отстают, это был важный сигнал о том, что эти компаньоны требуют внимания. Мы уже обсуждали, какие шаги мы можем предпринять: например, Джей было довольно сложно найти в разросшемся порту Футфолла, а ее персона контрабандиста не могла конкурировать с более знаковыми архетипами, такими как сестра Адепта Сороритас, техник-священник или дознаватель. Найти Джей теперь будет проще, и она получит много новых реакций на события игры, так что ее личность сможет по-настоящему проявиться.

Что касается Идиры, то, будучи беглым псайкером, ее положение на борту корабля по своей природе более опасно. Вы сможете лучше узнать ее во время пролога игры в бета-версии и понять, почему Теодора рассматривала Идиру как незаменимого союзника, несмотря на ее... причуды. Мы также работаем над способностями и карьерой Джае и Идиры, чтобы сделать их более механически полезными в качестве членов партии.

Естественно, не только Джае и Идира получат обновления. Будут значительно расширены возможности создания и разнообразия билдов, а также добавлено множество новых реакций компаньонов на все, что происходит в игре.

Повествование и диалоги

Первоначально у нас были опасения, что обилие терминов, начало игры со второй главы, отсутствие обучающих программ и постепенного погружения могут помешать вам по-настоящему проникнуться духом Warhammer 40,000, которым пронизаны наши сюжеты и диалоги. К счастью, более 80% опрошенных обнаружили, что у них не возникло никаких трудностей в этом отношении. Тем не менее, мы уже готовим целый ряд руководств, ключевых терминов и статей в энциклопедии, которые помогут тем, кто менее знаком с сеттингом, сориентироваться в хитросплетениях мира Warhammer 40,000.

Мы также позволили себе некоторые вольности с пользовательским интерфейсом диалога и не были уверены, как вы на них отреагируете. Как оказалось, наши опасения были преувеличены, и новый пользовательский интерфейс был принят хорошо. Среди наиболее часто озвучиваемых отзывов были просьбы сделать шрифт крупнее, улучшить читаемость текста и исправить прокрутку. Мы работаем над решениями и уже сейчас можем поделиться с вами некоторыми результатами:

Совокоты благодарят тех, кто указал на опечатки, мелкие неточности и несоответствия с историей, которые игроки встретили в диалогах. Многие из них уже исправлены.

Наземный бой

Отзывы показали, что был найден хороший общий баланс между частотой, темпом и сложностью боевых столкновений, но, безусловно, есть аспекты, которые будут улучшены.

В частности, был получен ряд пожеланий, связанных с:

Лут: Более 35% респондентов хотели бы, чтобы добыча была более интересной. Прогрессия: До 40% респондентов были так или иначе недовольны скоростью и разнообразием развития персонажа. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС: Более трети игроков испытывали трудности с чтением иконок интерфейса и интерпретацией содержимого журнала боя.

Все эти аспекты будут улучшены.

Кроме того, многие отметили, что хотели бы видеть фазу подготовки к бою, которая позволила бы расставить персонажей так, как игрок посчитает нужным. Над этим уже ведется работа. Разработчики обещают скоро рассказать больше об этой системе.

Интересный факт о дизайне врагов: бесспорным лидером на звание самого запоминающегося врага был "Демоническая машина", которого упомянули почти 1/3 респондентов. Эта встреча была описана как сложная и захватывающая.

А вы уже сталкивались с этим чудовищем? Каковы ваши впечатления?

Когда речь заходит о варпе, то лидирующей встречей для игроков является борьба с демонами Слаанеша в личных покоях Вольного торговца (как отметили 36% опрошенных).

Космос

По сравнению с другими элементами игры, альфа-версия космоса была еще на очень ранней стадии разработки, что предсказуемо сказалось на оценке. Навигация по глобальной карте и исследование получили оценку 4 из 5, что совсем неплохо, учитывая их незавершенность.

Космические сражения были встречены не так хорошо (3,4/5). Высказывались опасения по поводу визуального качества, баланса (например, сражения с друкхари оказались слишком сложными и не очень веселыми в альфа-версии), медленного темпа и крутой кривой обучения. И хотя были и положительные отзывы (пользовательский интерфейс космического боя, несмотря на то, что это ранний проект, был отмечен за простоту и ясность).

Мы серьезно отнеслись к вашим замечаниям и сосредоточились на доработке элементов игры, связанных с космосом. Навигация по глобальной карте станет более интуитивной. Мы полностью переработаем пользовательский интерфейс системной карты и пользовательский интерфейс космического боя, а космический бой в целом станет лучше и быстрее. Кроме того, будут улучшены столкновения с альдари и друкхари, будет добавлена механика проекции кораблей-призраков, которую можно использовать для оценки дальности стрельбы, и будет исправлена кривая обучения (например, будет меньше слишком сложных столкновений на ранних стадиях игры). Кроме того, наши художники трудятся над созданием потрясающей космической графики в стиле Warhammer 40,000.

Звук и музыка

И звук, и музыка в игре были приняты практически единогласно.

Мы очень рады, что вам понравились результаты тяжелой работы нашей команды звукорежиссеров и композиторов!

Карьера

Благодаря комментариям игроков, разработчики получили массу полезных данных для работы. Например, многие отметили, что карьера солдата была явно мощнее других карьер, а ассасин, скажем так, был недостаточно эффективен. Некоторые игроки также столкнулись с проблемами с пользовательским интерфейсом повышения уровня.

Мы обязательно учтем все эти отзывы в будущих итерациях: не будет "пустых" повышений уровня, у вас будет возможность прочитать о карьерах перед их выбором, будет более понятно, какие статы можно выбрать, и общее разнообразие выбора будет значительно увеличено.

Грузы, репутация и фактор прибыли

В целом, система грузов получила в основном положительные отзывы (более 60% сказали, что система им понравилась), но она все же вызвала ряд вопросов. Вот некоторые из проблем, которые участники опроса выявили в альфа-итерации системы:

Непонятность и отсутствие обучающих материалов

Плохая балансировка и отсутствие разнообразия предметов, предлагаемых продавцами

Громоздкий пользовательский интерфейс: нет возможности сортировать, искать или складывать предметы и нет возможности выбрать их одним щелчком мыши.

Мы обработали все ваши отзывы, и эти проблемы будут решены в следующей версии игры. Мы делаем всю систему более интуитивно понятной, добавляем больше предметов, работаем над более удобным пользовательским интерфейсом и другими полезными изменениями. И да, эти записки Анвера наконец-то перестанут засорять ваш инвентарь - мы знаем, что они были очень раздражающими!

Колонии

Колонизация - это еще одна часть игры, которая присутствовала в альфа-версии. Система находится на самой ранней стадии разработки, поэтому многим игрокам было сложно оценить ее должным образом (36% респондентов не продвинулись достаточно далеко в альфа-версии, чтобы взаимодействовать с ней в первую очередь).

Система колонизации будет переработана, и поэтому нет смысла подробно рассказывать о ней здесь, но мы все равно хотели бы поблагодарить вас за ценные отзывы, которые помогли нам выявить основные проблемы системы.

Заключение

На этом пока все! Мы еще раз выражаем вам огромную благодарность за участие в нашем опросе - ваши отзывы очень помогли нам и позволят сделать игру еще лучше и вернее вселенной Warhammer 40,000. Работа над бета-версией идет полным ходом, и нам не терпится показать вам достигнутый прогресс! В качестве небольшого прощального подарка, вот несколько интересных фактов и цифр: