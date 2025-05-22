Owlcat Games раскрыла дату выхода DLC Lex Imperialis для Warhammer 40,000: Rogue Trader — дополнение выйдет 24 июня на ПК, PS5 и Xbox Series. В центре сюжета — фракция Адептус Арбитес и Великая жатва. Игрокам предстоит раскрыть тайны дома фон Валанциус, принять участие в масштабных событиях и влиять на сбор Имперской десятины. Прохождение новой сюжетной арки займет около 15 часов.

Lex Imperialis привнесёт в игру новый архетип второго уровня — надзирателя, гибкого и полезного в бою специалиста поддержки. В дополнении появятся уникальные фамильяры, такие как киберорел и кибермастиф, которые разнообразят сражения и потребуют продуманных тактик. Среди новых персонажей — Соломон Антар, офицер Арбитес, верный идеалам справедливости.

Кроме того, Owlcat Games анонсировала второй Season Pass с двумя крупными дополнениями и косметическими предметами, расширяющими игровой опыт.