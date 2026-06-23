Owlcat Games удалила лаунчер для своих игр спустя сутки после внедрения - редкий пример быстрой реакции на жалобы

Owlcat Games оперативно отказалась от недавнего обновления для Warhammer 40,000: Rogue Trader, которое добавляло поддержку фирменного лаунчера. Изменения продержались менее суток: патч вышел вечером 22 июня, но уже на следующий день разработчики вернули игру к предыдущей версии.

Речь идёт о внедрении Owlcat Launcher — единой платформы, призванной объединить доступ к играм студии и новостям о проектах. Однако попытка интеграции вызвала негативную реакцию игроков. В частности, пользователи жаловались на технические проблемы, включая невозможность запустить игру.

результате студия приняла решение откатить обновление полностью. В официальном обращении разработчики поблагодарили сообщество за обратную связь и извинились за неудобства, подчеркнув, что все изменения, связанные с лаунчером, были удалены.

Ситуация выглядит показательной: даже в случае крупных и признанных RPG-серий игроки всё чаще крайне чувствительно реагируют на любые изменения, затрагивающие запуск и доступ к игре. И быстрый откат со стороны Owlcat Games можно рассматривать как попытку сохранить доверие аудитории, пусть и ценой отказа от части собственной инфраструктурной стратегии.