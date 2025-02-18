Студия Owlcat Games выпустила обновление 1.3.2.8 для Warhammer 40,000: Rogue Trader, которое включает несколько исправлений и улучшений. Среди ключевых изменений:

Исправлено зависание игры при пропуске некоторых катсцен.

Авель теперь всегда присоединяется к Лорду-капитану в финальном компаньонском квесте Паскаля.

В диалогах романа с Маражаем восстановлены утраченные варианты ответов.

Обновлены описания предметов и способность «Взять след».

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series с декабря 2023 года и уже превысила 1 млн проданных копий. Также студия готовит несколько крупных анонсов на текущий год.