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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.9 1 669 оценок

Owlcat Games выпустила обновление 1.3.2.8 для Warhammer 40,000: Rogue Trader

butcher69
Новости

Студия Owlcat Games выпустила обновление 1.3.2.8 для Warhammer 40,000: Rogue Trader, которое включает несколько исправлений и улучшений. Среди ключевых изменений:

  • Исправлено зависание игры при пропуске некоторых катсцен.
  • Авель теперь всегда присоединяется к Лорду-капитану в финальном компаньонском квесте Паскаля.
  • В диалогах романа с Маражаем восстановлены утраченные варианты ответов.
  • Обновлены описания предметов и способность «Взять след».
Создатели Warhammer 40,000: Rogue Trader пообещали крупные анонсы в 2025 году и ответили на другие вопросы

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series с декабря 2023 года и уже превысила 1 млн проданных копий. Также студия готовит несколько крупных анонсов на текущий год.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
digitalkid

Поскорей бы арбитесов выкатили и можно врываться опять.

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