Owlcat сделала все DLC для Rogue Trader на Nintendo Switch 2 бесплатными - студия признала неудачный запуск порта

Owlcat Games выпустила крупное обновление для Warhammer 40,000: Rogue Trader на Nintendo Switch 2 и необычным способом извинилась перед игроками за технические проблемы. Разработчики сделали бесплатными все уже вышедшие и будущие дополнения для владельцев игры на консоли Nintendo.

По словам студии, это был первый опыт создания проекта для Nintendo Switch 2, и команда недооценила сложность переноса RPG на новую платформу. В результате релиз сопровождался вылетами, ошибками и проблемами с производительностью. В свежем патче разработчики провели масштабную оптимизацию, устранили множество сбоев и улучшили стабильность игры.

В качестве компенсации пользователи Switch 2 получили бесплатный доступ ко всему дополнительному контенту. На консоли уже доступны Deluxe Pack, а также сюжетные дополнения Void Shadows и Lex Imperialis. Позже к ним присоединятся The Infinite Museion и Processional of the Damned. Исключением стали некоторые регионы, включая Японию, Южную Корею и Малайзию, где из-за требований местного законодательства расширения останутся платными.

Owlcat также сообщила, что следующее обновление уже проходит сертификацию и будет посвящено дальнейшей оптимизации и исправлению ошибок.

Новость появилась вскоре после того, как студия объявила о продаже более двух миллионов копий Warhammer 40,000: Rogue Trader и анонсировала физические издания игры для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. Щедрый жест с бесплатными DLC показывает, что разработчики намерены восстановить доверие аудитории после не самого удачного запуска на новой платформе.