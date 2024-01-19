Патч Warhammer 40,000: Rogue Trader исправляет потенциальные сбои Акта 5 и добавляет сортировку грузов у торговцев

Warhammer 40,000: Rogue Trader, пошаговая ролевая игра от Owlcat Games, основанная на любимой всеми научно-фантастической вселенной, получила новый патч. Он сосредоточен на исправлении ошибок, устранении потенциальных сбоев в Акте 5 и других улучшениях, начиная с того, что Инстинкт выживания правильно применяет 20-процентную броню и бонус уклонения, если у вас есть временные раны.
Исправлены другие ошибки, например, потеря убеждений компаньонов в новых играх. Сортировка грузов доступна в интерфейсе продавца, а сложность сюжета была изменена, чтобы упростить задачу. Юниты на лестнице также будут правильно перемещаться между областями, а различные навыки были исправлены. Например, протоколы сканирования духа машины больше не будут накладывать эксплойт на союзников, а устойчивое превосходство (улучшение 3) применяется к каждой атаке, а не к каждой пуле.
С полными примечаниями к патчу можно ознакомиться по ссылке. Warhammer 40,000: Rogue Trader доступен для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.