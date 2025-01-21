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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.9 1 612 оценок

Первые подробности о DLC Lex Imperialis для Warhammer 40,000: Rogue Trader появятся "в ближайшие месяцы"

butcher69
Новости

Разработчики Warhammer 40,000: Rogue Trader продолжают радовать игроков новостями. Вслед за сообщением о миллионе проданных копий стало известно, что уже "в ближайшие месяцы" авторы собираются поделиться новыми подробностями о сюжетном дополнении под названием Lex Imperialis.

Warhammer 40,000: Rogue Trader преодолела отметку в миллион копий

Дополнение добавит нового компаньона из Адептус Арбитрес, а также сосредоточится на сборе Имперской десятины. Игроков ждут новые обширные территории для исследования, дополнительные игровые механики и архетипы, а также ужасающие угрозы из Имматериума.

Разработчики планируют выпустить Lex Imperialis до конца года и пока не готовы называть точных сроков, но на странице Season Pass к игре указано "весна 2025".

Напомним, что Warhammer 40,000: Rogue Trader доступна на Windows PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

45
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Ardentis777

Весна 25, теперь до конца года...

10
jax baron

сбор Имперской десятины - c тиранидов.

5
Dark1994

Игра очень хороша, но все портит полностью огромное колличество боев, и самое поганое что 90% боев не обоснованы как допустим в бг3, бои бои бои которые в принципе не тяжёлые, но очень затянутые, я прям задушился. Та же проблема и в пачфайдере была.

2
shurasick876

Если бы классы были уникальны, как та же навигаторша, а не все у всех одинаковое, кроме псайкеров, было бы интересно, ну и плюсом битвы надо было делать аля икс-ком, а не вот это вот всё.

4
Dark1994 shurasick876

Согласен, и персонажей 6 сразу как-то слишком , прокачка тоже перегружена, особенно за тактика ещё потом эти слои битвы расставлять это пздц.

6
Feliskotta

Ваха 40к-это как раз про бесконечную войну. Так что норм.

3
shurasick876 Feliskotta

Норм, когда это интересно сделано, а не "и так сойдёт".

5
nemsis94 Dark1994

Вот кстати согласен, бои очень душные. И чаще всего перки связаны на бафы и дебафы. То есть почти несколько минут, ты раскидываешь эффекты, чтобы один раз пальнуть удачно.

4
Farisey

Аааа, остановитесь. Как ее пройти теперь.

2
Woulfwood

Ждем, надеемся, перепроходим)))

1
Командор Лазарь

Где можно глянуть, сколько ещё длц будет? А то больше одного прохождения по этой игре не вывезу. Хотелось бы всё разом, дождаться бы ещё))

0
Tiger Goose

На странице сезонного пропуска пока написано про два дополнения. Сам жду полного издания игры.

0
Nodas

Напомню, это длс обещали выпустить в декабре прошлого года, а сейчас мы только инфу получаем, о чем оно вообще будет

-1