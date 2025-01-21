Первые подробности о DLC Lex Imperialis для Warhammer 40,000: Rogue Trader появятся "в ближайшие месяцы"

Разработчики Warhammer 40,000: Rogue Trader продолжают радовать игроков новостями. Вслед за сообщением о миллионе проданных копий стало известно, что уже "в ближайшие месяцы" авторы собираются поделиться новыми подробностями о сюжетном дополнении под названием Lex Imperialis.

Дополнение добавит нового компаньона из Адептус Арбитрес, а также сосредоточится на сборе Имперской десятины. Игроков ждут новые обширные территории для исследования, дополнительные игровые механики и архетипы, а также ужасающие угрозы из Имматериума.

Разработчики планируют выпустить Lex Imperialis до конца года и пока не готовы называть точных сроков, но на странице Season Pass к игре указано "весна 2025".

Напомним, что Warhammer 40,000: Rogue Trader доступна на Windows PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.