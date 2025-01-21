Первые подробности о DLC Lex Imperialis для Warhammer 40,000: Rogue Trader появятся "в ближайшие месяцы"

Разработчики Warhammer 40,000: Rogue Trader продолжают радовать игроков новостями. Вслед за сообщением о миллионе проданных копий стало известно, что уже "в ближайшие месяцы" авторы собираются поделиться новыми подробностями о сюжетном дополнении под названием Lex Imperialis.
Дополнение добавит нового компаньона из Адептус Арбитрес, а также сосредоточится на сборе Имперской десятины. Игроков ждут новые обширные территории для исследования, дополнительные игровые механики и архетипы, а также ужасающие угрозы из Имматериума.
Разработчики планируют выпустить Lex Imperialis до конца года и пока не готовы называть точных сроков, но на странице Season Pass к игре указано "весна 2025".
Напомним, что Warhammer 40,000: Rogue Trader доступна на Windows PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Весна 25, теперь до конца года...
сбор Имперской десятины - c тиранидов.
Игра очень хороша, но все портит полностью огромное колличество боев, и самое поганое что 90% боев не обоснованы как допустим в бг3, бои бои бои которые в принципе не тяжёлые, но очень затянутые, я прям задушился. Та же проблема и в пачфайдере была.
Если бы классы были уникальны, как та же навигаторша, а не все у всех одинаковое, кроме псайкеров, было бы интересно, ну и плюсом битвы надо было делать аля икс-ком, а не вот это вот всё.
Согласен, и персонажей 6 сразу как-то слишком , прокачка тоже перегружена, особенно за тактика ещё потом эти слои битвы расставлять это пздц.
Ваха 40к-это как раз про бесконечную войну. Так что норм.
Норм, когда это интересно сделано, а не "и так сойдёт".
Вот кстати согласен, бои очень душные. И чаще всего перки связаны на бафы и дебафы. То есть почти несколько минут, ты раскидываешь эффекты, чтобы один раз пальнуть удачно.
Аааа, остановитесь. Как ее пройти теперь.
Ждем, надеемся, перепроходим)))
Где можно глянуть, сколько ещё длц будет? А то больше одного прохождения по этой игре не вывезу. Хотелось бы всё разом, дождаться бы ещё))
На странице сезонного пропуска пока написано про два дополнения. Сам жду полного издания игры.
Напомню, это длс обещали выпустить в декабре прошлого года, а сейчас мы только инфу получаем, о чем оно вообще будет