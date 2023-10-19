на главную
об игре
Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
7.6 107 оценок

Последствия ваших действий в новом трейлере ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader

©
butcher69
Новости

Каждое действие имеет свои последствия, особенно если вы являетесь смелым исследователем Пространства Коронус. Хотите узнать, как на вас отреагирует галактика? Тогда посмотрите новый трейлер Warhammer 40,000: Rogue Trader, который как раз об этом!

Игрокам будет дана свобода в принятии сложных решений, но стоит помнить, что каждое наше действие оставит отпечаток на всей галактической области и, в конечном итоге, привлечет внимание Инквизитора. Когда персонажа вызовут на допрос перед Инквизитором, придется пережить все последствия принятых решений.

Игра выйдет 7 декабря 2023 года на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. CRPG получит перевод на русский язык.

5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Whiskey_40Vol

какая цена будет у этого чуда?

0
Oscilograf

Наверное единственная игра, которую в этому году жду. По крайней мере выглядит очень интригующе. Только бы как со старфилдом не получилось :(

0