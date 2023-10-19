Последствия ваших действий в новом трейлере ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader

Каждое действие имеет свои последствия, особенно если вы являетесь смелым исследователем Пространства Коронус. Хотите узнать, как на вас отреагирует галактика? Тогда посмотрите новый трейлер Warhammer 40,000: Rogue Trader, который как раз об этом!
Игрокам будет дана свобода в принятии сложных решений, но стоит помнить, что каждое наше действие оставит отпечаток на всей галактической области и, в конечном итоге, привлечет внимание Инквизитора. Когда персонажа вызовут на допрос перед Инквизитором, придется пережить все последствия принятых решений.
Игра выйдет 7 декабря 2023 года на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. CRPG получит перевод на русский язык.
какая цена будет у этого чуда?
Наверное единственная игра, которую в этому году жду. По крайней мере выглядит очень интригующе. Только бы как со старфилдом не получилось :(