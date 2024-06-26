Представлен новый трейлер дополнения для Warhammer 40,000: Rogue Trader под названием Void Shadows

Owlcat Games еще большое приоткрывают завесу над первым сюжетным дополнением к Warhammer 40,000: Rogue Trader - Void Shadows. Сегодня был представлен новый атмосферный трейлер посвященный зловещему Культу смерти.
Представленное на Warhammer Skulls 2024 в прошлом месяце, это DLC погрузит игроков в мрачные тайны, скрытые в глубинах пустотного корабля Вольного Торговца.
Новые опасности и союзники:
- Кибелла: бывалый ассасин Культа Смерти станет новым спутником. Её верность династии фон Валанциус может перерасти в нечто большее - роман с протагонистом.
- Новые члены экипажа: высшие офицеры сыграют ключевую роль в сюжете "Теневых клинков".
- Неведомая угроза: Культ Генокрадов заражает членов экипажа, превращая их в своих последователей. Вам предстоит очистить корабль от этой напасти.
- Новые локации и квесты: исследуйте неизведанные уголки вашего пустотного корабля.
- Расширение возможностей: постройка нового ангара позволит выпускать истребители и бомбардировщики, меняя ход космических сражений.
Void Shadows - это не просто дополнение, это захватывающая история, новые персонажи, враги и возможности, которые сделают ваше путешествие по мрачной вселенной Warhammer 40,000 еще более насыщенным.
"Сильная женщина фууу но она ведь красивая тогда не фууу".))))
Ты мир Warhammer не знаешь? Там на первом месте сила а уже потом внешность, особенно забавляет что красота там тоже оружие причем очень опасное.
Вспоминаю лор....Всегда удивляюсь почему этот культ не за хаос....
Все жду от них анонса следующей игры, прошел наконец-то оба пасфайндера и это было очень крутой опыт в плане отыгрыша роли.
Вот поскорее бы вышло, хочу пройти всё вместе.