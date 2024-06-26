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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.8 1 283 оценки

Представлен новый трейлер дополнения для Warhammer 40,000: Rogue Trader под названием Void Shadows

butcher69
Новости

Owlcat Games еще большое приоткрывают завесу над первым сюжетным дополнением к Warhammer 40,000: Rogue Trader - Void Shadows. Сегодня был представлен новый атмосферный трейлер посвященный зловещему Культу смерти.

Представленное на Warhammer Skulls 2024 в прошлом месяце, это DLC погрузит игроков в мрачные тайны, скрытые в глубинах пустотного корабля Вольного Торговца.

Новые опасности и союзники:

  • Кибелла: бывалый ассасин Культа Смерти станет новым спутником. Её верность династии фон Валанциус может перерасти в нечто большее - роман с протагонистом.
  • Новые члены экипажа: высшие офицеры сыграют ключевую роль в сюжете "Теневых клинков".
  • Неведомая угроза: Культ Генокрадов заражает членов экипажа, превращая их в своих последователей. Вам предстоит очистить корабль от этой напасти.
  • Новые локации и квесты: исследуйте неизведанные уголки вашего пустотного корабля.
  • Расширение возможностей: постройка нового ангара позволит выпускать истребители и бомбардировщики, меняя ход космических сражений.

Void Shadows - это не просто дополнение, это захватывающая история, новые персонажи, враги и возможности, которые сделают ваше путешествие по мрачной вселенной Warhammer 40,000 еще более насыщенным.

17
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Egik81

"Сильная женщина фууу но она ведь красивая тогда не фууу".))))

7
TheLokich

Ты мир Warhammer не знаешь? Там на первом месте сила а уже потом внешность, особенно забавляет что красота там тоже оружие причем очень опасное.

0
Лобо

Вспоминаю лор....Всегда удивляюсь почему этот культ не за хаос....

0
Just-a-your-King

Все жду от них анонса следующей игры, прошел наконец-то оба пасфайндера и это было очень крутой опыт в плане отыгрыша роли.

0
Oscilograf

Вот поскорее бы вышло, хочу пройти всё вместе.

0