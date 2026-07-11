Разработчики Warhammer 40,000: Rogue Trader запустили опрос сообщества по итогам релиза шестого крупного обновления

Студия Owlcat Games официально обратилась к игрокам с просьбой поделиться подробными впечатлениями от недавних изменений в проекте. Команда подготовила анкету обратной связи, которая полностью посвящена выпуску крупного патча под номером 1.6 и релизу свежего контентного дополнения. Главная цель этого исследования — собрать честные отзывы аудитории для точечной корректировки последующих этапов развития научно-фантастической ролевой игры. Однако пройти такой опрос можно только через три весёлых буквы.

Согласно официальному заявлению, ключевыми темами для обсуждения в рамках опроса стали прохождение нового сюжетного расширения и оценка измененного баланса сил на поле боя. Пользователям предлагается подробно рассказать о своих приключениях в таинственном хранилище Тразина и высказать мнение о наполнении локаций. Прохождение анкетирования займет у фанатов около 20 минут, при этом авторы подчеркивают высокую ценность каждого мнения для планирования будущих шагов.

Сбор обратной связи организован на специализированной внешней платформе, а сама анкета не содержит строгих или предопределенных вариантов ответов. Разработчики отдельно отметили, что вся поступающая информация внимательно изучается аналитическим отделом студии и напрямую влияет на вектор поддержки проекта. Подобное тесное взаимодействие с сообществом призвано помочь команде точнее понимать запросы аудитории и поддерживать высокое качество проработки вселенной.