Создатели Warhammer 40,000: Rogue Trader поделились записью эпичной и атмосферной главной музыкальной темы ролевой игры ©

Сегодня разработчик из Owlcat Games поделился новым роликом, который посвящен созданию главной музыкальной темы для предстоящей компьютерной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader. Эпично и атмосферно, как и подобает вселенной 40К.

Музыка является одной из ключевых особенностей, создающих захватывающую атмосферу. Такие детали особенно важны в сеттинге, дух которого завоевал сердца тысяч людей. Наш композитор Павел Перепелица вместе с хором из Four For Music Ltd. постарались воплотить эту атмосферу в главной музыкальной теме игры.

Получить доступ к бете Warhammer 40,000: Rogue Trader можно оформив предзаказ на официальном сайте студии.