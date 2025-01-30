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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.9 1 639 оценок

Создатели Warhammer 40,000: Rogue Trader пообещали крупные анонсы в 2025 году и ответили на другие вопросы

butcher69
Новости

Студия Owlcat Games, известная по Warhammer 40,000: Rogue Trader и Pathfinder: Wrath of the Righteous, ответила на многочисленные вопросы фанатов. Среди главных новостей:

  • В 2025 году ожидаются крупные анонсы. Разработчики не раскрыли деталей, но одним из вероятных вариантов может стать новое DLC для Rogue Trader, поскольку интерес к игре остается высоким.
  • Студия работает над несколькими проектами, но без конкретики.
  • Owlcat также рассматривает возможность работы над игрой по вселенной Shadowrun и хочет создать собственную RPG-серию, но пока все ресурсы сосредоточены на четырех проектах по лицензии.
  • Pathfinder 3 пока только в планах, но в целом Owlcat Games намерена продолжать разрабатывать ролевые игры по лицензии.
  • Разработка следующей CRPG уже идет, но студия также планирует эксперименты с другими жанрами.
  • Дополнение Lex Imperialis для Warhammer 40,000: Rogue Trader запланировано на конец весны, оно добавит новые звездные системы. Также создатели модов получат дополнительные инструменты.
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous не получит улучшенные текстуры на Xbox Series, из-за технических сложностей.
  • Студия использует Unreal Engine для одного из новых проектов, но от Unity полностью отказываться не планирует.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Интересно, Совокоты смогут подняться на премиум уровень (как Larian) или так и будут делать RPG хорошего качества , но не топ. Pathfinder крутая игра , но Divinity OS2 чувствуется лучше классом. // Иван Гашков

0
Пользователь ВКонтакте

Pathfinder очень нишевая // Михаил Чернышев

0
Пользователь ВКонтакте

Одна их легендарных игр, где графон не нужен по причине и так сверх интересной сюжетной линии и увлекательного геймплея👍 // New Show

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Александр Гоголев

Им бы подтянуть графон, все остальное у них хорошо получается.

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