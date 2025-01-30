Создатели Warhammer 40,000: Rogue Trader пообещали крупные анонсы в 2025 году и ответили на другие вопросы

Студия Owlcat Games, известная по Warhammer 40,000: Rogue Trader и Pathfinder: Wrath of the Righteous, ответила на многочисленные вопросы фанатов. Среди главных новостей:
- В 2025 году ожидаются крупные анонсы. Разработчики не раскрыли деталей, но одним из вероятных вариантов может стать новое DLC для Rogue Trader, поскольку интерес к игре остается высоким.
- Студия работает над несколькими проектами, но без конкретики.
- Owlcat также рассматривает возможность работы над игрой по вселенной Shadowrun и хочет создать собственную RPG-серию, но пока все ресурсы сосредоточены на четырех проектах по лицензии.
- Pathfinder 3 пока только в планах, но в целом Owlcat Games намерена продолжать разрабатывать ролевые игры по лицензии.
- Разработка следующей CRPG уже идет, но студия также планирует эксперименты с другими жанрами.
- Дополнение Lex Imperialis для Warhammer 40,000: Rogue Trader запланировано на конец весны, оно добавит новые звездные системы. Также создатели модов получат дополнительные инструменты.
- Pathfinder: Wrath of the Righteous не получит улучшенные текстуры на Xbox Series, из-за технических сложностей.
- Студия использует Unreal Engine для одного из новых проектов, но от Unity полностью отказываться не планирует.
Интересно, Совокоты смогут подняться на премиум уровень (как Larian) или так и будут делать RPG хорошего качества , но не топ. Pathfinder крутая игра , но Divinity OS2 чувствуется лучше классом. // Иван Гашков
Pathfinder очень нишевая // Михаил Чернышев
Одна их легендарных игр, где графон не нужен по причине и так сверх интересной сюжетной линии и увлекательного геймплея👍 // New Show
Им бы подтянуть графон, все остальное у них хорошо получается.