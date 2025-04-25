Создатели Warhammer 40,000: Rogue Trader представили Фамильяров из дополнения Lex Imperialis

Разработчики Owlcat Games сообщили, что второе платное дополнение Lex Imperialis для Warhammer 40,000: Rogue Trader уже не за горами. А это значит, что сейчас самое время узнать больше о Фамильярах.

Из намеков, которые мы дали в нашем последнем сессии вопросов и ответов, и с учетом того, что расширение вращается вокруг Адептус Арбитрес, многие из вас уже поняли, что хороший мальчик уже в пути. Чего большинство из вас, вероятно, не ожидало, так это того, что теперь вашего Вольного торговца может сопровождать не одно, а ЧЕТЫРЕ существа, благодаря совершенно новому архетипу Смотрителя второго уровня!

Представленные Фамильяры:

Кибер-мастиф — эти механизированные хищники-собаки оказывают боевую поддержку как во время боя, так и во время разведки, с особой яростью защищая своего хозяина. В частности, Соломорн Антар, новый спутник, происходящий из рядов Адептус Арбитрес, также использует одного из этих бесстрашных зверей.

Псайбер-ворон — доступные псайкерам, эти специально выведенные летающие существа направляют и усиливают психические способности своего хозяина, увеличивая их дальность, урон и количество возможных целей, а также предоставляя дополнительные эффекты.

Рой сервочерепов — эти созвездия парящих сервочерепов обеспечивают наблюдение, передают способности своего хозяина по всему полю боя и отлично справляются с преследованием врага.

Кибер-орел — эти кибернетические воздушные хищники, ценимые имперскими офицерами и оперативниками за свою скорость и ловкость, парят высоко над полем боя, пикируя по команде, чтобы ослепить и покалечить врагов своего хозяина.

В анонсе команда также намекнула на другие захватывающие дополнения: нового спутника Адептус Арбитрес зовут Соломорн Антар; в игре появится новый архетип Смотрителя, новое происхождение Арбитрес и многое другое.