Создатели Warhammer 40K: Rogue Trader поблагодарили Game Pass за успех игры

С момента своего появления Game Pass вызвал множество споров о его влиянии на индустрию. В то время как некоторые разработчики, такие как основатель Arkane Рафаэль Колантонио, утверждают, что сервис вредит рынку, другие хвалят его за то, что он обеспечивает играм большую известность, как это недавно произошло с Owlcat Games.

Комментируя появление Warhammer 40,000: Rogue Trader в Game Pass, глава издательского отдела Owlcat Андрей Цветков заявил, что студия очень довольна успехом игры на платформе, подчеркнув, что партнёрство позволило новым игрокам познакомиться с игрой так, как раньше это было невозможно.

Мы очень довольны успехом игры на Game Pass. Сервис познакомил с Rogue Trader многих новых игроков, которые иначе, возможно, не обратили бы на неё внимания. Хотя мы не можем назвать точные цифры, уровень вовлечённости игроков, которые играли в игру по подписке Game Pass, весьма значителен.

В настоящее время Owlcat работает над ролевой игрой по мотивам франшизы The Expanse, которая представляет собой отход от традиционного стиля студии, переняв геймплей, ориентированный на шутер от третьего лица, вдохновлённый серией Mass Effect.