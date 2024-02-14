Создатели Warhammer 40k Rogue Trader рассказали, что ролевая игра нуждалась в постоянных процедурах согласования

Ролевая игра Owlcat Games, Warhammer 40,000: Rogue Trader, согласно недавнему интервью с разработчиками игры, прошла жесткий процесс одобрения со стороны правообладателя Games Workshop. Исполнительный продюсер Анатолий Шестов рассказал, что многие материалы требовали подписи Games Workshop.

Согласно интервью, такое тесное сотрудничество обеспечило приверженность истории и устоявшемуся сеттингу Warhammer 40,000 (40k). Шестов признал преимущества этого процесса, заявив, что объем знаний и информации по сеттингу настолько огромен, что трудно учесть каждую деталь. Он также упомянул случаи, когда первоначальные концепции Owlcat отличались от видения Games Workshop, что привело к ценным изменениям.

Мы не просто консультировались, мы получали одобрение GW на каждую часть контента. Нет ни одной части игры, о которой бы не знали или не согласовали наши ноттингемские друзья.

Среди конкретных областей, требующих одобрения, - изображение повседневной жизни в Империуме, общение между различными видами и даже внутриигровая музыка для имперских пабов. Шестов отметил, что отзывы Games Workshop часто помогали доработать концепции.

Процесс согласования не ограничивался только элементами лора, но и затрагивал геймплейные механики. Шестов отметил, что экономическая система в Rogue Trader, отклоняющаяся от типичной модели, основанной на луте, из-за огромного богатства персонажа игрока, требовала особой проработки из-за отсутствия прецедента в сеттинге.

Разработчики, похоже, довольны результатами совместного процесса. Шестов считает, что в результате получилась игра, которая в точности передает суть Warhammer 40,000, предлагая при этом уникальный ролевой опыт. Он также рассказал о сложностях, связанных с разработкой игры вокруг такого сильного протагониста. По его словам, это изменило весь его взгляд на игру.

Хотя интервью было посвящено процессу согласования, оно также затронуло и другие аспекты разработки Rogue Trader. Разработчики рассказали о дизайне космических боев, системе морали и подходе к созданию персонажей. Они также признали наличие ошибок в текущем билде и пообещали крупный патч для их устранения.