Студия Owlcat Games намекнула на скорый анонс третьего DLC к Warhammer 40,000: Rogue Trader

Студия Owlcat Games подогрела интерес фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader, опубликовав загадочный тизер перед презентацией Warhammer Skulls 2025. На изображении — латинская цифра III и таинственное послание: «Вы слышите? Шепоты Варпа... Они уже близко».

Поклонники RPG сразу предположили, что речь идёт о третьем DLC для Rogue Trader. На данный момент игра уже получила одно крупное дополнение — Void Shadows, а второй аддон Lex Imperialis должен выйти этой весной. Оба входят в первый сезонный абонемент.

Если намёк действительно связан с новым DLC, есть вероятность, что третий аддон выпустят отдельно или он откроет путь ко второму сезонному пропуску. Все детали могут раскрыть уже совсем скоро — трансляция Warhammer Skulls 2025 стартует 22 мая в 20:00 по МСК.