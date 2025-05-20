Студия Owlcat Games намекнула на скорый анонс третьего DLC к Warhammer 40,000: Rogue Trader

Студия Owlcat Games подогрела интерес фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader, опубликовав загадочный тизер перед презентацией Warhammer Skulls 2025. На изображении — латинская цифра III и таинственное послание: «Вы слышите? Шепоты Варпа... Они уже близко».
Поклонники RPG сразу предположили, что речь идёт о третьем DLC для Rogue Trader. На данный момент игра уже получила одно крупное дополнение — Void Shadows, а второй аддон Lex Imperialis должен выйти этой весной. Оба входят в первый сезонный абонемент.
Если намёк действительно связан с новым DLC, есть вероятность, что третий аддон выпустят отдельно или он откроет путь ко второму сезонному пропуску. Все детали могут раскрыть уже совсем скоро — трансляция Warhammer Skulls 2025 стартует 22 мая в 20:00 по МСК.
Ну тут как бы 11 дней осталось, а сроков так и нет конкретных
Если так, то выхода полного издания можно ждать нескоро.
22 мая будет презентация новинок по всей вахе, мб в этот день сразу и релизнут
Я думал будет только 2 длц