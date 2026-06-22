Студия Owlcat Games выпустила собственный единый лаунчер для всех своих игр

Согласно официальному заявлению студии Owlcat Games в сообществе Steam, разработчики представили собственный фирменный Owlcat Launcher, который станет единой платформой для всех проектов компании. Первой игрой, получившей интеграцию с новой утилитой, стала научно-фантастическая ролевая игра Warhammer 40,000: Rogue Trader. Этот интерфейс разработан как удобный центр для быстрого входа в игры и отслеживания новостей, при этом авторы заверили, что нововведение никак не затронет прохождение, модификации или файлы сохранений.

Основной причиной создания общей платформы стал стремительный рост информационного шума на рынке, из-за которого игрокам трудно следить за развитием проектов компании. Команда активно расширяется и уже трудится над несколькими новыми, ещё не анонсированными ролевыми играми, поэтому единый канал связи с аудиторией имеет решающее значение. Проведённые студией исследования показали, что большая часть фанатов их серии Pathfinder вообще никогда не слышала о существовании Rogue Trader, что подтолкнуло создателей к внедрению эффективного инструмента перекрёстного продвижения.

В текущей версии лаунчер предлагает единый список всех игр компании со ссылками на их социальные сети, общую ленту новостей для выпущенных и будущих релизов, а также возможность завести учётную запись для сквозного входа на все порталы Owlcat под одним логином. Это решение позволит приобретать, устанавливать или запускать любые игры студии независимо от конкретной торговой площадки. Программа является полностью самостоятельной внутренней разработкой компании, не использует сторонний софт и не собирает личные данные.

В течение 2026 года функционал программы существенно расширится: в неё добавят прямую выдачу ключей для закрытых тестирований, доступ к цифровым артбукам и музыкальным альбомам, а также быструю регистрацию на общественные конкурсы и розыгрыши призов. Авторы планируют развивать лаунчер постепенно на основе отзывов и предложений.

Авторы открыто признали, что появление дополнительных программ для запуска часто вызывает раздражение у геймеров, поэтому предусмотрели полную свободу выбора. Если пользователю не интересны сервисы и перекрёстные анонсы, лаунчер можно в любой момент полностью отключить в настройках и запускать игры напрямую в привычном режиме. Нововведение останется строго добровольной надстройкой, не требует обязательной регистрации и не вносит никаких изменений в саму игру.