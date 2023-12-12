Свежий чарт продаж Steam: Warhammer 40,000: Rogue Trader дебютировала на третьем месте

Valve представила свежий рейтинг продаж премиум-игр в Steam за период с 5 по 12 декабря, где в топ-10 вернулись Cyberpunk 2077 и дополнение Phantom Liberty
Лидером всё ещё остаётся Lethal Company, а новенькая CRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader хорошо стартовала и закрепилась на 3-м месте.
На успех Cyberpunk 2077 наверняка повлияла не только скидка, но и выход крупного обновления 2.1 на прошлой неделе.
Выживалке от якутских разработчиков The Day Before удалось пробраться на 10-е место в рейтинге самых прибыльных игр, но самим авторам, и игре, выжить не удалось — вчера студия Fntastic объявила о своем закрытии.
- Steam Deck
- Lethal Company
- Warhammer 40,000: Rogue Trader
- Call of Duty
- Cyberpunk 2077
- Baldur's Gate 3
- Grand Theft Auto V
- EA Sports FC 24
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- The Day Before
Молодчики, совокотам желаю успехов.
Заслуженно! Игруха огненная и без всякой ереси с тридварасами и медведями.
А самая ржака, что Стим поднял вой из-за того что нельзя романсить Сестру Битвы, которая практически монашка))
Ток во вселенной вахи сестры битвы могут заводить отношения) исключения ток те ордена сороритас где дают обет безбрачия) а шанс романа погубила создательница персонажа
Поэтому и написал что "практически монашка") Заводят ли они отношения/семьи/детей это отдельный вопрос. Просто создатель перса всё правильно сделала)
Нет просто создатель перса ущемилась) так как ардженту хотели сделать би а создательница выступала ток за лгбт отношения)
И это было бы логично, т.к. женский военный орден) Тетка шарит, если тебе это не та же бабка сказала, что чуваку ниже)
Тетка не шарит) тетка сама из лгбт) и я уже написал в мире вархаммера сороритас не запрещено иметь отношений с противоположным полом есть некоторые ордена где дают обет безбрачия но эти обеты запрещают любые романтические отношения как с противоположным полом так и со своим как минимум изучите лор вселенной
Рад за них и в успехе почти не сомневался. Как полная версия выйдет с удовольствием заиграю.
тут бабка одна сказала что они отзывы накручивают...
из Беларусии бабка?
Про онлайн под 50к в Стиме твоя бабка ничего не говорила?
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