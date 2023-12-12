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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Научная фантастика
8.3 232 оценки

Свежий чарт продаж Steam: Warhammer 40,000: Rogue Trader дебютировала на третьем месте

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж премиум-игр в Steam за период с 5 по 12 декабря, где в топ-10 вернулись Cyberpunk 2077 и дополнение Phantom Liberty

Лидером всё ещё остаётся Lethal Company, а новенькая CRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader хорошо стартовала и закрепилась на 3-м месте.

На успех Cyberpunk 2077 наверняка повлияла не только скидка, но и выход крупного обновления 2.1 на прошлой неделе.

Выживалке от якутских разработчиков The Day Before удалось пробраться на 10-е место в рейтинге самых прибыльных игр, но самим авторам, и игре, выжить не удалось — вчера студия Fntastic объявила о своем закрытии.

  1. Steam Deck
  2. Lethal Company
  3. Warhammer 40,000: Rogue Trader
  4. Call of Duty
  5. Cyberpunk 2077
  6. Baldur's Gate 3
  7. Grand Theft Auto V
  8. EA Sports FC 24
  9. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  10. The Day Before
14
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
GraF68ru

Молодчики, совокотам желаю успехов.

9
digitalkid

Заслуженно! Игруха огненная и без всякой ереси с тридварасами и медведями.

А самая ржака, что Стим поднял вой из-за того что нельзя романсить Сестру Битвы, которая практически монашка))

4
darcs600

Ток во вселенной вахи сестры битвы могут заводить отношения) исключения ток те ордена сороритас где дают обет безбрачия) а шанс романа погубила создательница персонажа

1
digitalkid darcs600

Поэтому и написал что "практически монашка") Заводят ли они отношения/семьи/детей это отдельный вопрос. Просто создатель перса всё правильно сделала)

0
darcs600 digitalkid

Нет просто создатель перса ущемилась) так как ардженту хотели сделать би а создательница выступала ток за лгбт отношения)

0
digitalkid darcs600

И это было бы логично, т.к. женский военный орден) Тетка шарит, если тебе это не та же бабка сказала, что чуваку ниже)

-1
darcs600 digitalkid

Тетка не шарит) тетка сама из лгбт) и я уже написал в мире вархаммера сороритас не запрещено иметь отношений с противоположным полом есть некоторые ордена где дают обет безбрачия но эти обеты запрещают любые романтические отношения как с противоположным полом так и со своим как минимум изучите лор вселенной

0
Кей Овальд

Рад за них и в успехе почти не сомневался. Как полная версия выйдет с удовольствием заиграю.

0
Alex40001

тут бабка одна сказала что они отзывы накручивают...

-2
Whiskey_40Vol

из Беларусии бабка?

2
digitalkid

Про онлайн под 50к в Стиме твоя бабка ничего не говорила?

2
Alex40001 digitalkid

19,971

1