Сюжетное дополнение Void Shadows для Warhammer 40k: Rogue Trader перенесли на сентябрь

Owlcat Games объявила о переносе релиза крупного сюжетного дополнения Void Shadows для CRPG Warhammer 40k: Rogue Trader. Изначально выход DLC был запланирован на 8 августа, но теперь он отложен на несколько недель.
В сообщении в Steam разработчик объясняет, что это решение было принято для обеспечения дополнительной полировки и "искоренения всего, что может испортить ваш опыт" при исследовании вашего корабля-пустоты или романтических отношений с компаньоном.
Owlcat Games заявляет, что прилагает все усилия для завершения Void Shadows. Разработчики уверены, что новое дополнение станет потрясающим, но его текущее техническое качество не соответствует желаемому уровню.
Новая дата релиза Void Shadows не объявлена. Ожидается, что задержка составит около шести недель, что означает, что DLC может выйти в конце сентября или начале октября.
Напомним, что Warhammer 40,000: Rogue Trader вышла в декабре 2023 года. За это время игра получила множество положительных отзывов, а также версию для Steam Deck и тираж более 500 000 копий.
Черт сыграть не смогу.Ну ладно после отпуска сыграю
Лучше ещё пару лет подождать,у патфайндера только месяц назад финальное длс вышло,тут примерно так-же будет.
Я думаю длц будут еще как было в pathfinder wrath of the righteous добавят 2 сезон пас
Ну тык я про него и говорю,последнее длс только 13 июня вышло.Из-за этого ещё обидней за балдурс гейт 3,последний акт не доделан,но они уже официально поддержку завершают.
говоря проще хотят заработать побольше на основе а потом еще и за счет выпуска длс.