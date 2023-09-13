В геймплейном трейлере Warhammer 40,000: Rogue Trader назвали дату выхода ролевой игры на ПК и консолях ©

В свежем геймплейном трейлере Warhammer 40,000: Rogue Trader, который был представлен недавно, наконец-то обнародовали официальную дату релиза игры. По информации из трейлера, игра ожидается на уже 7 декабря этого года. Из трейлера также стало известно, что игра выйдет не только на PC и Mac: в этот же день она появится на PS5 и Xbox Series X|S.

Это долгожданная новинка для фанатов вселенной Warhammer 40,000 и любителей CRPG, и ее анонс вызвал большой интерес. Warhammer 40,000: Rogue Trader обещает увлекательное погружение в мрачный и кровавый мир этой научно-фантастической вселенной.

Новый трейлер также представляет Маражая, последнего из 10 доступных компаньонов, которого Owlcat описывает как "одного из друкхари, расы ксеносов, известной тем, что поднимает боль на совершенно новый уровень и вытягивает из нее жизнь и силу".