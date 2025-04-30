В Rogue Trader добавят необычный предмет из Darktide - объявлен кроссовер двух миров Warhammer 40,000

Студии Owlcat Games и Fatshark объединили усилия, чтобы впервые свести вместе два культовых ордена Империума Человечества. В грандиозном кроссовере Warhammer 40,000: Rogue Trader и Darktide объединяются Лорды-капитаны и Отвергнутые.

Бесплатное дополнение перенесёт атмосферу тёмных улиц Атомы Прайм и дух бесконечной войны из Darktide в космическую одиссею Rogue Trader. Символ этого союза — легендарная сапёрная лопата Отвергнутых, теперь доступная игрокам Rogue Trader. Её можно будет найти на Верхнем проспекте.

Также анонсирован лимитированный бандл, включающий обе игры — идеальный способ погрузиться в мрачную вселенную Warhammer 40,000 с обеих сторон конфликта. Слияние двух вселенных обещает стать значимым событием для поклонников франшизы и демонстрирует силу единства в борьбе за Империум. А всех недовольных покарает Священная Имперская Инквизиция.