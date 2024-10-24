В ролевой игре Warhammer 40,000: Rogue Trader появился новый хардкорный режим под названием «Grim Darkness», где у игроков будет всего одно сохранение, без возможности на второй шанс.

Этот режим создан для самых смелых и опытных лордов-капитанов. Игрокам предстоит пройти эпическое путешествие по галактике, где любое принятое решение может оказаться последним. Сохранение всего одно, и если отряд или корабль потерпят поражение — игра окончена. Каждое действие будет иметь серьёзные последствия, требуя осторожного планирования и стратегического подхода.

В честь запуска этого режима разработчики из Owlcat организовали соревнование для стримеров под названием Grim Darkness Challenge. В течение двух недель стримеры будут соревноваться в режиме Grim Darkness, стремясь пройти как можно дальше или победить. Лучший игрок получит уникальный приз. Соревнование продлится до 4 ноября, а зрители смогут получать награды через Twitch Drops.