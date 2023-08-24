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Warhammer 40,000: Rogue Trader TBA
7.5 91 оценка

В суровом мире Warhammer 40,000: Rogue Trader найдется место и для любви

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Procy_on
Новости

Александр Мишулин, креативный директор Owlcat Games подтвердил, что несмотря на депрессивный мир Warhammer 40,000, основанный на конфликтах, жадности и лжи, в Rogue Trader будет место и для любви.

Нам было очень интересно добавлять романтику в такую мрачную вселенную. Как вы можете себе представить, романтика в 40K не такая, как в других мирах - здесь много браков по расчету и политических маневров. Но мы получили массу удовольствия, придумывая нестандартные способы включить ее в Rogue Trader, и с нетерпением ждем, когда люди увидят ее.

Как будет развиваться эта романтика в сочетании с тонким тактическим боем, межгалактической политикой и кооперативным мультиплеером Rogue Trader, пока неизвестно. Но уже не терпится узнать

В настоящее время Warhammer 40K: Rogue Trader находится в стадии закрытого бета-тестирования для игроков, оформивших предварительный заказ, и будет выпущена "в ближайшее время" на ПК. Разработчик также прокомментировал успех Larian Studios со своей Baldur's Gate 3, которые, по его словам, внесли огромный вклад в популяризацию жанра CRPG.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
zzver1989

Ха-ха-ха, создатель данной статьи гений. Потавить на обложку персонажа без романтической ветки.

2
Artemus2.0

Уже есть персонаж, который по ней сохнет... или скорее, мокнет.

0
Artemus2.0

Уже есть персонаж, который по ней сохнет... или скорее, мокнет.

0
Oscilograf

Темную эльдарку можно будет натянуть? Или хотя бы сестру битвы?:)

1
zzver1989

Сестру битвы нет. Доступно всего 4 возможных романтических ветки. Девушка трехглазый-навигатор (только парни), псайкер-парень (только девушки), торговка (би), девушка-эльдар (неизвестно)

2
orion1786
межгалактической политикой

Как? Ели все происходит в одной галактике.

1
Rаyden

Это они глядя на Ларианов решили запилить? :) Что-то я не припомню в Патфиндерах любовных веток. Теперь я жду от них бланк заявления на отпуск.

-3
Shеpard

Плохо видать играл, либо вообще не играл, так как и в первом и во втором они были в приличном объёме. В первом Патфиндере можно так вообще с главной злодейкой замутить, склонив её к добру.

5
Egik81

Руки прочь от одной из немногих здоровых вселенных в которых нет это гетерофильской пропаганды любви-романтики и прочего бреда по крайне мере в виртуальных реализациях. В книгах по этой вселеной к сожалению проскальзывает эта гетерофилия. Например у Сэнди Митчелл в серии Кайафас Каин. Но терпимо пока.

-13
zzver1989

Поздно. Согласно имеющимся данным одной романтических целей может стать девушка эльдар.

2
Oscilograf zzver1989
1
Xmax1234

Сланэш пристально смотрит на вас.

Сланэш одобрительно кивает вам.

Фулгрим добродушно улыбается вам, натирая свой любимый меч.

Темные эльдары радостно вскидываю руки, выбирая лучшие игрушки и готовясь проведать вас в ближайшее время.

1
Artemus2.0

Чел, ты пропустил официальный лор о Жиллимане и Ирвейн.

0