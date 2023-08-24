В суровом мире Warhammer 40,000: Rogue Trader найдется место и для любви ©

Александр Мишулин, креативный директор Owlcat Games подтвердил, что несмотря на депрессивный мир Warhammer 40,000, основанный на конфликтах, жадности и лжи, в Rogue Trader будет место и для любви.

Нам было очень интересно добавлять романтику в такую мрачную вселенную. Как вы можете себе представить, романтика в 40K не такая, как в других мирах - здесь много браков по расчету и политических маневров. Но мы получили массу удовольствия, придумывая нестандартные способы включить ее в Rogue Trader, и с нетерпением ждем, когда люди увидят ее.

Как будет развиваться эта романтика в сочетании с тонким тактическим боем, межгалактической политикой и кооперативным мультиплеером Rogue Trader, пока неизвестно. Но уже не терпится узнать

В настоящее время Warhammer 40K: Rogue Trader находится в стадии закрытого бета-тестирования для игроков, оформивших предварительный заказ, и будет выпущена "в ближайшее время" на ПК. Разработчик также прокомментировал успех Larian Studios со своей Baldur's Gate 3, которые, по его словам, внесли огромный вклад в популяризацию жанра CRPG.