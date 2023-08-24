В суровом мире Warhammer 40,000: Rogue Trader найдется место и для любви

Александр Мишулин, креативный директор Owlcat Games подтвердил, что несмотря на депрессивный мир Warhammer 40,000, основанный на конфликтах, жадности и лжи, в Rogue Trader будет место и для любви.
Нам было очень интересно добавлять романтику в такую мрачную вселенную. Как вы можете себе представить, романтика в 40K не такая, как в других мирах - здесь много браков по расчету и политических маневров. Но мы получили массу удовольствия, придумывая нестандартные способы включить ее в Rogue Trader, и с нетерпением ждем, когда люди увидят ее.
Как будет развиваться эта романтика в сочетании с тонким тактическим боем, межгалактической политикой и кооперативным мультиплеером Rogue Trader, пока неизвестно. Но уже не терпится узнать
В настоящее время Warhammer 40K: Rogue Trader находится в стадии закрытого бета-тестирования для игроков, оформивших предварительный заказ, и будет выпущена "в ближайшее время" на ПК. Разработчик также прокомментировал успех Larian Studios со своей Baldur's Gate 3, которые, по его словам, внесли огромный вклад в популяризацию жанра CRPG.
Ха-ха-ха, создатель данной статьи гений. Потавить на обложку персонажа без романтической ветки.
Уже есть персонаж, который по ней сохнет... или скорее, мокнет.
Уже есть персонаж, который по ней сохнет... или скорее, мокнет.
Темную эльдарку можно будет натянуть? Или хотя бы сестру битвы?:)
Сестру битвы нет. Доступно всего 4 возможных романтических ветки. Девушка трехглазый-навигатор (только парни), псайкер-парень (только девушки), торговка (би), девушка-эльдар (неизвестно)
Как? Ели все происходит в одной галактике.
Это они глядя на Ларианов решили запилить? :) Что-то я не припомню в Патфиндерах любовных веток. Теперь я жду от них бланк заявления на отпуск.
Плохо видать играл, либо вообще не играл, так как и в первом и во втором они были в приличном объёме. В первом Патфиндере можно так вообще с главной злодейкой замутить, склонив её к добру.
Руки прочь от одной из немногих здоровых вселенных в которых нет это гетерофильской пропаганды любви-романтики и прочего бреда по крайне мере в виртуальных реализациях. В книгах по этой вселеной к сожалению проскальзывает эта гетерофилия. Например у Сэнди Митчелл в серии Кайафас Каин. Но терпимо пока.
Поздно. Согласно имеющимся данным одной романтических целей может стать девушка эльдар.
Сланэш пристально смотрит на вас.
Сланэш одобрительно кивает вам.
Фулгрим добродушно улыбается вам, натирая свой любимый меч.
Темные эльдары радостно вскидываю руки, выбирая лучшие игрушки и готовясь проведать вас в ближайшее время.
Чел, ты пропустил официальный лор о Жиллимане и Ирвейн.